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İstanbul’da günlerdir etkili olan şiddetli rüzgar zor anlar yaşatıyor


İstanbul’da etkili olan rüzgar nedeniyle vatandaşlar yolda güçlükle yürüdü.

İstanbul’da rüzgarlı hava hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan rüzgarlı hava kent genelinde etkili oluyor. Öğlen saatlerinde şiddetini artıran rüzgar nedeniyle vatandaşlar yolda güçlükle yürüdü. Taksim’de rüzgarın etkisiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli rüzgarın gece saatlerinde de etkisinin sürmesi bekleniyor.

📆 07 Nisan 2020 Salı 15:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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