İŞADAMI KALYONCU, “BOŞ VE ATIL HASTANE BİNASI DERHAL SAĞLIK BAKANLIĞI EMRİNE VERİLMELİ…

Korona ile mücadele için; Ümraniye merkezindeki esnafın parasıyla yapılan Ümraniye Esnaf Vakfı’na ait sağlık tesisi altyapılı boş ve atıl binanın ücretsiz şekilde derhal Sağlık Bakanlığı emrine verilmesini teklif eden Mustafa Birol Kalyoncu, “Kara gün dostu bugün belli olur” dedi…

Yüzyılın belası Koronavirüs salgını bütün dünyayı kasıp kavururken ülkemizde de olağanüstü günler yaşanıyor. Her gün onlarca vefat ve binlerce yeni vaka haberleri aldığımız salgın korkutucu boyutlara tırmanırken, toplumun farklı kesimlerinden ve isimlerden yeni tedbir ve önlemlere ilişkin dikkat çeken uyarı ve çağrılar geliyor. Geçen dönem Ümraniye Esnaf Odası Başkan adayı olan İşadamı Mustafa Birol Kalyoncu da, Koronavirüsle mücadeleye karşı dikkat çeken tarihi bir çağrıda bulundu. “Gün bugündür, ülkem varsa ben de varım” diyen Kalyoncu, Ümraniye Esnaf Sanatkarlar Vakfı yöneticilerine yaptığı çağrıda; Ümraniye esnafının parasıyla yapılan ve son yıllarda boş bırakılan, atıl haldeki altyapısı sağlık hizmeti olan hastane binasının ücretsiz şekilde derhal Sağlık Bakanlığı emrine verilmesini teklif etti.

Ümraniye’nin merkezi konumundaki bir zamanlar göz hastanesi olarak hizmet veren boş ve atıl binanın Sağlık Bakanlığı’na devri ile zor günlerden geçtiğimiz şu zamanlarda Koronavirüsle mücadelede kullanılabileceğini gazetemize açıklayan Mustafa Birol Kalyoncu, “Devletimiz, Şehir Hastanesi olarak planladığı ancak yapımına henüz başlamadığı Samandıra Kışlası’na Sahra Hastanesi inşaa etmek için çalışmalar başlatmışken, Ümraniye’nin merkezinde esnafın parasıyla yapılan boş ve atıl haldeki bu binayı neden alıp kullanmasın. Esnaf Vakfı yöneticilerimize sesleniyorum. Derhal girişimde bulunularak bu hastane altyapılı bina ücretsiz şekilde bakanlığın emrine verilmeli. Esnafımızın da bizlere ilettiği talebi bu yöndedir. Her şey vatan, millet için değil mi? Bu zor günde özveride bulunmayacaksak ne zaman birlik olacağız?” şeklinde konuştu.

Galeri