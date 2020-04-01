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Nostaljik Tramvay son seferini yaptı


Beyoğlu’nda Taksim Tünel ve İstiklal Caddesi’nde ulaşım sağlayan nostaljik tramvay seferleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle geçici olarak seferlerini durdurdu.

Beyoğlu’nda Taksim Tünel ve İstiklal Caddesi’nde ulaşım sağlayan nostaljik tramvay seferleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle geçici olarak seferlerini durdurdu. Zaman zaman insanların binmekte güçlük çektiği tramvay bu akşam saat 21.00’de son seferini boş bir şekilde yaptı.

Çin’in Wuhan kenti çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ‘Evde kalın’ çağrılarına uyan İstanbullular, kentin tarihi ve uğrak meydanlarını boş bıraktı. Bu çerçevede, her gün binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olan İstiklal Caddesi ile Taksim Meydanı boş kalarak, adeta sessizliğe büründü. Meydan ve caddelerde kimsenin olmaması nostaljik tramvayın da yolcusuz seferlerini sürdürdüğü görüldü. Dün akşam toplu taşımayla ilgili yapılan yeni düzenlemeyle Taksim Tünel Nostaljik Tramvay, Taksim-Kabataş Füniküler Hattı seferleri bugün 21.00’de geçici bir süreliğine durduruldu. Zaman zaman insanların binmekte güçlük çektiği ve çocukların sarkarak bindiği nostaljik tramvay, akşam saat 21.00’de son seferini boş bir şekilde gerçekleştirdi.

📆 05 Nisan 2020 Pazar 22:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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