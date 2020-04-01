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İstanbul’da sokaklar ve caddeler ıssız kaldı


İstanbul’da alınan son kararla birlikte havanın da yağmurlu olmasıyla caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü.

İstanbul’da alınan son kararla birlikte havanın da yağmurlu olmasıyla caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul’da hafta sonu caddeler ve tarihi meydanlar boş kaldı. Korona virüs nedeniyle İstanbulluların sokağa çıkmaması üzerine sokaklar ve caddeler boş kaldı. Virüs salgını nedeniyle vatandaşlar uyarılara uyarak evlerinden dışarı çıkmazken, Karaköy, Galata Köprüsü ve Eminönü sessizliğe büründü. Korona virüsüne karşı alınan önlemlerin yanı sıra İstanbul’da bugün yağmurlu bir havanın olmasıyla caddeler ve sokaklar ıssız kaldı. Tarihi meydanlar ve caddeler sessizliğe gömülürken, esnafın da kepenk kapattığı görüldü.

📆 05 Nisan 2020 Pazar 19:39   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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