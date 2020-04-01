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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Eğitim, Gezi-Alışveriş » İkinci El Kitap Alan Yerler
İkinci El Kitap Alan Yerler


Her zaman en kaliteli hizmetleri en kısa süre içinde sunan İkinci El Kitap alan yerler arasında firmamız farkını ortaya koymaktadır.

Eski İkinci El Kitap Alım Satım Hizmetleri

Günümüzde geçmişe olan ilgi çok daha fazla artmakta olup İkinci El kitap alanlar firmamızda en kaliteli hizmetleri en güvenli şekilde alacaksınız. Antika tutkunları için ayrı bir yere sahip olan bu ürünlerin koleksiyonları yapılmaktadır. Özellikle gençlerin en büyük ilgi odağı haline gelen fotoroman çeşitleri için hiç zaman kaybetmeden firmamızdan yardım alabilirsiniz.

Firmamızda aradığınız tüm ürün çeşitlerini en kısa süre içinde bulma şansına sahip olacaksınız. Yapmanız gereken sadece firmamız ile iletişime geçmek ve almak istediğiniz ürünler hakkında bilgi vermeniz yeterli olacaktır.

Güvenilir Kitap Alım Hizmetleri

Pek çok kişide geçmişten bu güne kadar gelen farklı tarzlarda fotoroman çeşitlerini görmek mümkün olmaktadır. Elinizde bulunan tüm ürün çeşitleri için firmamızdan yardım alabilirsiniz. Satmak istediğiniz ürünleri firmamıza getirmeli ve uzman ekibimiz tarafından inceleme yapılmaktadır. Yapılan incelemeler sonrasında değerinin üzerinde fiyat teklifleri yapılmaktadır.

Sunulan fiyatların size uyması durumunda sizden ürünler itina ile alınmaktadır. Ayrıca almak istediğiniz ürünlerin içinde en çok tercih edilen 2.el kitap fiyatları çok daha uygun rakamlar ile satılmaktadır. Firmamızda fiyatlar genel olarak ürünlerin çeşitlerine, eskilik durumuna, kullanım haline ve son haline göre daha farklı olmaktadır.

0531 981 01 90 Antika Eşya Alan Yerler
📆 05 Nisan 2020 Pazar 19:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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