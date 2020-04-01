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Ahmet Şimşek Koleji
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Polisten Korona virüsle mücadele kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilere kimlik kontrolü


Korona virüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle tıpkı 65 yaş üstündekiler gibi 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkması yasaklandı.

Pendik’te pazarda denetim gerçekleştiren polis, vatandaşların kimliklerini kontrol etti, anons yaparak uyarılarda bulundu.

Korona virüse karşı alınan yeni önlemler kapsamında, 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkması yasaklandı ve pazar, market gibi kalabalık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Yasağın ardından polis ekipleri Pendik’te bir pazarda denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında polis, vatandaşların kimliklerini kontrol ederek yaşlarına baktı. Ayrıca maskesi olmayan vatandaşları uyararak maske takmaları gerektiğin belirtti. Pazar alanında polis otosundan anonslar yapılarak vatandaşlara ‘evinde kal’ uyarılarında bulunuldu.

📆 04 Nisan 2020 Cumartesi 21:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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