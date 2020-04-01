CHP Kadıköy İlçe Yöneticisi Ayşe Kaya Koronavirüs kurbanı oldu

Cumhuriyet Halk Partisi CHP Kadıköy İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Kaya salgın hastalık olan Covit-19 Koronavirüs’

Yapılan açıklama da; “Parti Emekçimiz ve Kadıköy İlçe Kadın Kolu Yöneticimiz Ayşe Kaya’yı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Tüm örgütümüzün başı sağolsun” belirtildi.

Kadıköy Belediyesi eski Başkanı Selami Öztürk’te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acı haberi üzüntüyle duyurdu,

Öztürk, “Kadıköy İlçe Örgütümüz Kadın kolu yönetim kurulu üyesi Ayşe Kaya’yı kaybettik. Dün Kenan Sönmez’i bugün Ayşe Kaya’yı bu virüse kurban veren tüm CHP ailemize başsağlığı diliyorum.

Acımız daha da büyümesin, EVDE KALIN .

Galeri