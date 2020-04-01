YARDIM; KİME VE NASIL?

Türk Milleti merhametli, fedakâr ve yardımsever bir millettir ki, Küresel İnsani Yardım Raporu verilerine göre dünyanın en çok yardım yapan milletidir.

Özetle Türkiye’de yardım toplamak en kolay iştir. Hele ki zekât ayına denk gelmiştir tahmin edilenden kat be kat fazla miktarda para toplanacağı kesindir.

Bu sebeple ülkemizde yardımın toplanması çok kolaydır, sorun değildir. Önemli olan toplanan paraların nasıl, ne şekilde, kimlere ve hangi elle dağıtılacağıdır.

Ülkemizde yıllardır yardımla yaşamaya alışmış, neyi nereden, kimden, nasıl alacağını bilen ve gerektiğinde çalacağı kapıyı çok iyi seçen bu işi profesyonelce yapan yardıma muhtaç çok sayıda aileler vardır.

Profesyonel grup kadar seçici, girişken, becerikli olmasa bile yine de yardım nereden, nasıl alınır, bu işlerin nereden dönmekte bunu bilen bu işi amatörce yapan yardıma muhtaç yine çok sayıda aileler vardır.

Fakat ne acıdır ki günümüzün asıl sorunu bu iki grubun dışında kalan; kendini bilmiş bileli alnının teriyle para kazanan, gün kazanıp gün yiyen, belki de düne kadar kendisi dışında birilerine de iş veren, ekmek kapısı olan insanlar.

Bu insanlar bugüne kadar kimseden yardım almamış, kimseye el açmamış, alnının terini yediği ekmeğe dökmüş insanlar.

Son günlerin getirdiği mecburiyetten dolayı dükkânının, iş yerinin kapısına kilit vurmak zorunda kalmış veya işten çıkarılmış bu insanlar eminim ve görüyorum diğerleri gibi yapamayacaklar, ortalığa düşemeyecekler, utanacaklar, sıkılacaklar, gözyaşı dökecekler, kahrolacaklar ve çoluk çocuk aç kalacaklar.

İşte mesele yardım almayı, istemeyi bilmeyen, bu durumdan utanan, derdini açığa vuramayan, hala düştüğü halin şaşkınlığını yaşayan bu ülkenin zorda kalmış insanlarını bulmak ve onların elinden tutup dertlerine çare bulmaktır.

Bu sebeple; kim dükkân kapattı, kim işten çıkarıldı, kim dün tokken bugün aç ve sesini çıkarmayarak gözyaşları içinde evine kapanmış. Bu insanları ve aileleri bulmak gerek ki toplanan paraların anlamı olsun, yerini bulsun.

Bu toplanan paralar eski usul dağıtılacaksa hiç bir anlamı ve günümüz sıkıntılarına faydası olmayacaktır.

Bugünden tezi yok Şehr’ül Emin olan belediye başkanları ve ekipleri, asla yerinizde oturmayın onların size gelmesini beklemeyin, gezin, dolaşın, araştırın. Bu insanları, bu aileleri bulun ve ellerinden tutun.

Aslında bulmanıza gerek yok. Kim dükkân kapattı, kim işçi çıkarmak zorunda kaldı, kim iş yapamıyor, bu insanlar kimlerdir biliyor olmanız gerekir.

Bilmiyorsanız vebali çok büyük olan bu durumdan dolayı vay halinize, vay halimize.

AHMET BERHAN YILMAZ