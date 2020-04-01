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Kadıköy Gazetesi » Genel, Manşet, Sağlık, Toplum » 7 Adımda Pembe Diş Etleri
7 Adımda Pembe Diş Etleri


Tedavi edilmeyen diş çürükleri veya diş eti problemleri ağrıya, kendine güven problemlerine ve diş kaybına yol açabilir. Bu sorunlar yetersiz beslenme, konuşma sorunları ve bir kişinin işinde, okulunda veya kişisel yaşamında diğer zorluklara sebep olur.

Dt. Pertev Kökdemir, diş ve diş etlerinin sağlıklı olması için iyi ağız bakımının önemli olduğunu belirtti. Günde en az iki kez diş fırçalama ve 6 ayda bir diş hekimi muayenesinin yapılması gerektiğini açıkladı.

Ağız sağlığının, ağız içi bakımı ve diş eti hastalıklarından ibaret olmadığını ifade eden Dt. Kökdemir, araştırmalar ağız sağlığı ve genel sağlığımız arasında ciddi bir ilişki olduğunu göstermektedir dedi.

İnsanlar bu sorunları hem evde hem de diş kliniğinde uygun diş bakımı ile önleyebilirler. Dt. Pertev Kökdemir, dişleri ve diş etlerini sağlıklı tutabilen 7 tavsiyede bulundu.

1-Dişlerinizi düzenli fırçalayın.

2-Günde bir kez diş ipi kullanın.

3-Diş hekimi muayenenizi ihmal etmeyin.

4-Sigara kullanmayın.

5-Gargara kullanın.

6-Şekerli yiyecekleri ve nişastayı azaltın.

7-Şekerli ve asitli içecekler yerine bol su için.

📆 02 Nisan 2020 Perşembe 23:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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