Gabon Vize Başvuru

Gabon resmi adıyla Gabon Cumhuriyeti olarak bilinmektedir. Afrika kıtasının orta bölümünde yer almaktadır. Para birimi olarak CFA frangı kullanılmaktadır. Ülkenin Resmi dili Fransızcadır. 1 milyon 253 bin nüfusa sahip olan Gabon için vize için Marina Vize Başvuru Merkezi olarak sizlere Gabon vize başvuru işlemleri ve ülke ile ilgili her konuda hizmet veriyoruz. Uzun yılların tecrübesi ve deneyimin sonucu elde edinilen güvenli ve geniş hizmet yelpazemizi sizlere sunuyoruz

Gabon ile ilgili vize, oturum izni, vatandaşlık ve diğer her türlü işlemler hakkında danışmanlığı hizmetlerini Gabon vize başvuru işlemlerini kurumumuz aracılığı ile yapabilirsiniz. 0212 530 04 31 ve 0541 963 17 14 numaralı telefon numaralarımızdan veya info@marinavize.com mail adresimizden iletişime geçebilirsiniz.

Gabon Vize Başvuru İşlemleri

Gabon vizesi ise bu ülkeye yapılan belirli süreli seyahatler için geçerlidir.

Yeşil (Hususi),Gri (Hizmet)ve Bordo (Umuma Mahsus)pasaport sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise seyahatleri için vize almaklayükümlüdür.

Siyah (Diplomatik) pasaporta sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise 90 günü kadarolan seyahatleri için vize istenmemektedir.

Gabon’a yapılacak olan seyahatin amacına ve süresine göre vize türleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlar;

Gabon Turistik Vize

Gabon Ticari Vize

Marina Vize Başvuru Merkezi olarak Gabon Vizesi için Türkiye’de sizin adınıza başvuru ve takibini yapmaya yetkili acentadır.

Gabon Vize Başvuru Gerekli Belgeler

Gabon’a vize almak için gerekli olan belgeleri şu şekildedir:

Vize başvuru formu

Pasaport (ancak en az 6 ay geçerliliğinin olması gerekmektedir)

2 adet Biyometrik Fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekiyor)

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet üzerinden alınabilir)

Seyahat edeceğinizi gösteren gidiş dönüş uçak biletleri ve otelin rezervasyonu,

Kimlik fotokopisi

Banka Hesap Cüzdanı, Tapu gibi maddi gelir durumunu gösteren evraklar

Uluslararası Aşı Karnesi (seyahatinizden en az 10 gün önce sarıhumma aşısını yaptırması gerekiyor)

Eğer iş amacı ile gidiyorsanız, mutlaka resmi evraklarınızı da belirtmeniz, göstermeniz gerekmektedir.

Genel olarak Gabon vize işlemleri için gerekli olan evraklar bu şekildedir. Evrakların sayısı ve çeşitliliği vizenin türüne göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu sebeplen dolayı evraklarınızı kontrol etmenizde fayda var. Ancak Gabon konsolosluğu değil de Marina Vize Başvuru Merkezi olarak bizleri tercih ederseniz, bu konu hakkında endişelenmenize gerek yok. Çünkü bizler, sizin için vize işlemlerinin her detayı ile ilgileniyoruz. Gerekli belgeleri anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile birlikte bizlere gönderebilirsiniz. Sizin adınıza işlemleri biz takip ediyoruz. Gabon konsolosluğu sadece Ankara’da bulunduğu için başvuru için Ankara’ya gerek kalmadan tüm işlemlerinizi hallediyoruz.

Gabon Vize Başvurusu Sık Sorulan Sorular





Gabon Vize Ücreti Nedir?

Peki Gabon almak için ne kadar ücret ödemeliyiz.

Marina Vize Başvuru Merkezi bünyesinde başvuru yaparsanız ödeyeceğiniz ücretler şu şekildedir;

Turistik Vize;

1 veya 3 aylık vize süresi mevcuttur.

vize süresi mevcuttur. 1 veya çok girişli seçenekleri mevcuttur.

seçenekleri mevcuttur. 7 iş günü içerinsin de sonuçlanır.

içerinsin de sonuçlanır. 1 Aylık Tek Girişli 180 Euro ücret ödemeniz gerekiyor

ücret ödemeniz gerekiyor 3 Aylık Çok Girişli 230 Euro ücret ödemeniz gerekiyor.

Ticari Vize;

1 veya 3 aylık vize süresi mevcuttur.

vize süresi mevcuttur. 1 veya çok girişli seçenekleri mevcuttur.

seçenekleri mevcuttur. 7 iş günü içerinsin de sonuçlanır.

içerinsin de sonuçlanır. 1 Aylık Tek Girişli 180 Euro ücret ödemeniz gerekiyor

ücret ödemeniz gerekiyor 3 Aylık Çok Girişli 230 Euro ücret ödemeniz gerekiyor.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz fiyatlar KDV dahil değildir. Gabon Başkonsolosluğuna ödenecek olan vize harçları ve hizmet bedellerde dahildir.

Sadece kargo veya kurye ücreti size ait olacaktır. Bunun haricinde başka hiçbir ücret alınmayacaktır.

Gabon Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Gabon Vize işlemleri Türkiye’deki Ankara’da bulunan Gabon Fahri Konsolosluğu tarafından yürütülür, Vizenin verilip verilmeyeceğine bu kurumlar tarafından karar verme yetkisine sahipler. Resmi tatil günleri ve iş yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir ve sonuçlanma süresi 15 günü de bulabilmektedir.

Gabon’a Ne Zaman Gidilir?

Haziran ile Eylül arası gitmek için en uygun dönemdir. Bu dönemde ortalama olarak hava sıcaklığı 20-25 °C dir.

Gabon Türkiye Uçak ile Kaç Saattir ?

İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı ile GabonLibrevil Uluslararası Leon Mba Havaalanı arası 4977 km’dir. 7 saat sürmektedir.

Gabon Vizesi Yetkili Acenta Başvuru Nasıl Yapılır?

Gabon vize başvurusu şahsenGabon Fahri Konsolosluğuna veya yetkili acenteler tarafından yapılabilmektedir. Şahsen konsolosluğa başvuru yapmak isteyenlerin başvuruları bazı durumlarda Konsolosluklartarafından kabul edilemiyor veya yetkili acente ile başvuru yapılması isteniyor. Gabon vize başvurunuzu, Marina Vize Başvuru Merkezi (Yetkili Acenta) ile yapmanız halinde sizin adınıza başvurunuzu yapmakta, kontrol etmekte, işlemi takip etmekte, pasaportunuz işlemden çıktığında konsolosluktan teslim almakta ve tarafınıza iletmekteyiz.

Gabon Vizesi Aldıktan Sonra Sınırdan Geçmek İçin Nelerin Yapılması Gerekiyor?

Otel Rezervasyonu:

Otel rezervasyonun alınması gerekiyor. Sınırda geçiş izni vermek için yapılan kontrollerde bu bilgi yolcudan isteniyor. Hatta bazı durumlarda gideceğiniz otel aranarak verilen bilginin doğruluğu kontrol edilebiliyor. Online internet rezervasyonları kabul edilmemektedir. Otelden imzalı kaşeli doküman istenmektedir.Marina Vize Başvuru Merkeziolarak sizlere otel rezervasyonu yok ise bizim tarafımızdan geçici rezervasyon yapılacaktır.

Uluslararası Aşı Karnesi:

Sağlık Bakanlığı tarafından mecbur kılınan seyahatinize son 10 gün içinde olması şartıyla Sarı HummaAşısı olmanız gerekmektedir.

Para:

Seyahat süresi boyunca yetecek kadar hesabınızda para bulunması gerekiyor.

Gabon Vize Başvuru Merkezleri Neresidir?



Marina Vize Başvuru Merkezi (Yetkili Acenta)

Adres: Aksaray Mah. Teceddüt Sok No:19/3 Fatih, İstanbul

Telefon: (+90) 212 530 04 31

Mobil: (+90) 541 963 17 14

Fax: (+90) 212 530 04 31

Mail: info@marinavize.com

Web: https://www.marinavize.com

GabonFahriKonsolosluğu

Adres: Kuleli Sokak No:8/1 Gaziosmanpaşa Ankara

Telefon : (+90) 312 447 00 20

Fax : (+90) 312 447 12 30

Mail : toperi@gtc.com.tr

T.C. Librevil Büyükelçiliği

Adres: 1er Arrondissement, 1.191 TA No:306, Gué-Gué, BP: 23802 Libreville/GABON

Telefon: +241 11 73 00 38

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