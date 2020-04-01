Gabon resmi adıyla Gabon Cumhuriyeti olarak bilinmektedir. Afrika kıtasının orta bölümünde yer almaktadır. Para birimi olarak CFA frangı kullanılmaktadır. Ülkenin Resmi dili Fransızcadır. 1 milyon 253 bin nüfusa sahip olan Gabon için vize için Marina Vize Başvuru Merkezi olarak sizlere Gabon vize başvuru işlemleri ve ülke ile ilgili her konuda hizmet veriyoruz. Uzun yılların tecrübesi ve deneyimin sonucu elde edinilen güvenli ve geniş hizmet yelpazemizi sizlere sunuyoruz
Gabon ile ilgili vize, oturum izni, vatandaşlık ve diğer her türlü işlemler hakkında danışmanlığı hizmetlerini Gabon vize başvuru işlemlerini kurumumuz aracılığı ile yapabilirsiniz. 0212 530 04 31 ve 0541 963 17 14 numaralı telefon numaralarımızdan veya info@marinavize.com mail adresimizden iletişime geçebilirsiniz.
Gabon vizesi ise bu ülkeye yapılan belirli süreli seyahatler için geçerlidir.
Yeşil (Hususi),Gri (Hizmet)ve Bordo (Umuma Mahsus)pasaport sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise seyahatleri için vize almaklayükümlüdür.
Siyah (Diplomatik) pasaporta sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise 90 günü kadarolan seyahatleri için vize istenmemektedir.
Gabon’a yapılacak olan seyahatin amacına ve süresine göre vize türleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlar;
Gabon Turistik Vize
Gabon Ticari Vize
Marina Vize Başvuru Merkezi olarak Gabon Vizesi için Türkiye’de sizin adınıza başvuru ve takibini yapmaya yetkili acentadır.
Gabon’a vize almak için gerekli olan belgeleri şu şekildedir:
Genel olarak Gabon vize işlemleri için gerekli olan evraklar bu şekildedir. Evrakların sayısı ve çeşitliliği vizenin türüne göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu sebeplen dolayı evraklarınızı kontrol etmenizde fayda var. Ancak Gabon konsolosluğu değil de Marina Vize Başvuru Merkezi olarak bizleri tercih ederseniz, bu konu hakkında endişelenmenize gerek yok. Çünkü bizler, sizin için vize işlemlerinin her detayı ile ilgileniyoruz. Gerekli belgeleri anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile birlikte bizlere gönderebilirsiniz. Sizin adınıza işlemleri biz takip ediyoruz. Gabon konsolosluğu sadece Ankara’da bulunduğu için başvuru için Ankara’ya gerek kalmadan tüm işlemlerinizi hallediyoruz.
Peki Gabon almak için ne kadar ücret ödemeliyiz.
Yukarıda belirtmiş olduğumuz fiyatlar KDV dahil değildir. Gabon Başkonsolosluğuna ödenecek olan vize harçları ve hizmet bedellerde dahildir.
Sadece kargo veya kurye ücreti size ait olacaktır. Bunun haricinde başka hiçbir ücret alınmayacaktır.
Gabon Vize işlemleri Türkiye’deki Ankara’da bulunan Gabon Fahri Konsolosluğu tarafından yürütülür, Vizenin verilip verilmeyeceğine bu kurumlar tarafından karar verme yetkisine sahipler. Resmi tatil günleri ve iş yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir ve sonuçlanma süresi 15 günü de bulabilmektedir.
Haziran ile Eylül arası gitmek için en uygun dönemdir. Bu dönemde ortalama olarak hava sıcaklığı 20-25 °C dir.
İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı ile GabonLibrevil Uluslararası Leon Mba Havaalanı arası 4977 km’dir. 7 saat sürmektedir.
Gabon vize başvurusu şahsenGabon Fahri Konsolosluğuna veya yetkili acenteler tarafından yapılabilmektedir. Şahsen konsolosluğa başvuru yapmak isteyenlerin başvuruları bazı durumlarda Konsolosluklartarafından kabul edilemiyor veya yetkili acente ile başvuru yapılması isteniyor. Gabon vize başvurunuzu, Marina Vize Başvuru Merkezi (Yetkili Acenta) ile yapmanız halinde sizin adınıza başvurunuzu yapmakta, kontrol etmekte, işlemi takip etmekte, pasaportunuz işlemden çıktığında konsolosluktan teslim almakta ve tarafınıza iletmekteyiz.
Otel rezervasyonun alınması gerekiyor. Sınırda geçiş izni vermek için yapılan kontrollerde bu bilgi yolcudan isteniyor. Hatta bazı durumlarda gideceğiniz otel aranarak verilen bilginin doğruluğu kontrol edilebiliyor. Online internet rezervasyonları kabul edilmemektedir. Otelden imzalı kaşeli doküman istenmektedir.Marina Vize Başvuru Merkeziolarak sizlere otel rezervasyonu yok ise bizim tarafımızdan geçici rezervasyon yapılacaktır.
Sağlık Bakanlığı tarafından mecbur kılınan seyahatinize son 10 gün içinde olması şartıyla Sarı HummaAşısı olmanız gerekmektedir.
Seyahat süresi boyunca yetecek kadar hesabınızda para bulunması gerekiyor.
Marina Vize Başvuru Merkezi (Yetkili Acenta)
Adres: Aksaray Mah. Teceddüt Sok No:19/3 Fatih, İstanbul
Telefon: (+90) 212 530 04 31
Mobil: (+90) 541 963 17 14
Fax: (+90) 212 530 04 31
Mail: info@marinavize.com
Web: https://www.marinavize.com
GabonFahriKonsolosluğu
Adres: Kuleli Sokak No:8/1 Gaziosmanpaşa Ankara
Telefon : (+90) 312 447 00 20
Fax : (+90) 312 447 12 30
Mail : toperi@gtc.com.tr
T.C. Librevil Büyükelçiliği
Adres: 1er Arrondissement, 1.191 TA No:306, Gué-Gué, BP: 23802 Libreville/GABON
Telefon: +241 11 73 00 38
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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