MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Genel, Manşet, Sağlık, Toplum » Korona virüs testi sonuçlarını bildirmeyen laboratuvara suç duyurusu
Korona virüs testi sonuçlarını bildirmeyen laboratuvara suç duyurusu


İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip korona virüs testi yapmak konusunda yetkili olan Özel Haseki Gelişim Tıp Laboratuvarı hakkında, yaptığı test sonuçlarını kamu kurumları ile paylaşmadığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip korona virüs testi yapmak konusunda yetkili olan Özel Haseki Gelişim Tıp Laboratuvarı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. ‘Çok acil işleme alınması taleplidir’ yazılı suç duyurusu dilekçesinde, laboratuvar hakkında Sağlık Bakanlığı’na yapılan ihbarda, laboratuvarın kayıtsızlık göstererek test sonuçlarını ilgili makamlara bildirmediği için hastaların başkalarıyla temas etmeden önce karantina altına alınması ve daha önce temas etmiş olabileceği kişilerin de tespit edilerek aynı teste tabi tutulması sürecine engel olduğu ve kamu sağlığını açıkça tehlikeye attığı kaydedildi.

Özel Haseki Gelişim Tıp Laboratuvarı’ndan test sonucu pozitif çıkan şahıslara ait kimlik bilgileri ve iletişim bilgilerinin istendiğinin belirtildiği dilekçede, test sahiplerine ilişkin laboratuvar tarafından kullanılan kodların verildiği, ‘Kişisel verilerin korunması kanunu’ gerekçe gösterilerek açık isim, adres ve telefon numaralarının verilmediği, bireysel hak gerekçesiyle toplum menfaatini tehlikeye atan kayıtsızlığın ısrarla sürdürüldüğü ifade edildi.

Özel Haseki Gelişim Tıp Laboratuvarı yetkililerin ‘Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan cezalandırılmasının istendiği dilekçede, laboratuvarın bir başka şubesi olan Özel Kızıltoprak Gelişim Tıp Laboratuvarı hakkında da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

İHA

📆 02 Nisan 2020 Perşembe 18:34   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR