Meteoroloji uyardı: İstanbul’da Cuma gece sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da sağanak yağmur beklendiğini bildirerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstanbul’da bugün öğleden sonra başlaması beklenen sağanak yağışın yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar etkili olacağı ve metrekareye 20-40 kilogram yağış bırakacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.