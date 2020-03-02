İBB’nin ‘Yardım kampanyası’ her kesimden tepki aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun koronavirüsle mücadele kapsamında hazırlattığı ‘Yardım kampanyası’na bir çok kesimden tepki gelirken bir tepki de Fatih Portakal’dan geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüsle mücadele kapsamında ‘Yardım Kampanyası’ başlattığını resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurmuştu. Yardım Kampanyası çalışması iyi niyetli bir çalışma olarak değerlendirilse de talep edilen yardım bedelini paket içinde bulunan malzemelerin bedeli ile kıyaslama yapılınca büyük bir farkın olduğu ortaya çıkıyor. Bu durum akıllara şu soruyu getiriyor. “İBB bu yardım çalışmasında halkı mı düşünüyor yoksa bu yardım çalışmasından maddi kazanç mı elde etmek istiyor?

“Bu paket dayanışma dolu” sloganıyla hazırlanan yardım kampanyasında, “Bu zorlu günlerde mücadelemize destek olun. Yardım paketlerimizden alarak, ihtiyaç sahipleriyle dayanışmamıza katkıda bulunun” ifadeleri kullanıldı.

GIDA PAKETİNİN İÇİNDE

Ayçiçek yağı 1 lt,

Makarna 3 paket

Bulgur, nohut, mercimek 1 kğ

Çay 48’lik demlik poşet

Bisküvi, helva, gofret

Salça 1 kavanoz

Zeytin 500 gr

Un 1 kg

Tuz – şeker

Hazırlanan kampanyada destek kolisine istenen bedelin 150 lira olarak belirlenmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Oysa aynı malzemeler farklı marketlerde daha düşük bir bedel tuttuğu belirtiliyor.

FOX TV Muhabiri Fatih Portakal resmi Twitter adresinde İBB’yi etiketleyerek, yaklaşık 100- lira tutabilecek bir yardım kolisine neden 150- lira istenmektedir? Diyerek; “İyi bir şey ama! Listeye baktım, bir de listenin değerine. Bedel pahalı geldi. Kendi marketime ve 2 de büyük markete sordurdum. Biri “98 TL, diğer ikisi 120 ve 102 TL” dediler. Listede göremediğim bir şey mi var? Ve sizde bu alımları kimler yapıyor? ” serzenişinde bulundu.

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