COVİD 19’UN DİĞER YÜZÜ…

Erzurum Valiliği, Kaymakamlıklar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yakutiye Belediyesi, Palandöken Belediyesi, Aziziye Belediyesi ve diğer ilçe belediyeleri sokağa çıkmadan ekonomik olarak yaşamını sürdüremeyecek olan veya bu dönemde işsiz, aşsız kalan aileleri tespit edip bu ailelere yönelik acilen yardım kampanyası başlatmalıdır.

Bu konuda yıllardır şehrimizde çok önemli hizmetler veren, önemli bir açığı kapatan Alvarlı Efe Hazretleri Vakfı ve Ebu İshak Vakfı’nın envanterleri çok önemli destek verecektir.

Bizler bu sıkıntı ve insanların çok zor durumda kaldıkları konusunda çok sayıda talep ve mesaj alıyoruz ki valiliğe, kaymakamlıklara ve belediyelere başvuranların sayısını düşünemiyorum.

Buradan bir ajitasyon, duygu sömürüsü yapmayacağım ama herkes bilsin ki işsiz, aşsız kalan, çoluk çocuğuna ekmek götüremeyen bu insanların derdi Covid 19 falan değil, Covid 19 çok da umurlarında değil.

Allah kimseyi açlıkla, yoklukla, işsizlikle, aşsızlıkla, çoluk çocuğunun açlığıyla imtihan etmesin.

Haydi, bakalım, hep beraber bu sıkıntıları aşacağız, İnşallah. Varlıkta birleşemiyoruz ama yoklukta birleşebileceğimizi, birbirimizin yanında olduğumuzu ispatlayalım.

Allah’ın izni ile bugünler de geçer, gider ve bizler geriye baktığımızda mahcup olmayalım, keşke demeyelim.

ÖNEMLİ NOT: Bilim insanlarının uyarılarını mutlaka dikkate alalım, önemseyelim, uygulayalım, evden çıkmayalım, sosyal izolasyon uygulayalım, sosyal mesafeyi koruyalım, temizlik kurallarına titizlikle riayet edelim, ilk etapta hastalığın yayılmasının, sonra kendisinin önüne geçelim.

Dua ve tövbe edelim, tedbir bizlerden takdir Allah’tandır.

Bu süreci kısa sürede ve olabildiğince az hasarla atlatmamızın yolu budur.

AHMET BERHAN YILMAZ