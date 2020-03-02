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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » COVİD 19’UN DİĞER YÜZÜ…
Ahmet Berhan Yılmaz
COVİD 19’UN DİĞER YÜZÜ…


Erzurum Valiliği, Kaymakamlıklar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yakutiye Belediyesi, Palandöken Belediyesi, Aziziye Belediyesi ve diğer ilçe belediyeleri sokağa çıkmadan ekonomik olarak yaşamını sürdüremeyecek olan veya bu dönemde işsiz, aşsız kalan aileleri tespit edip bu ailelere yönelik acilen yardım kampanyası başlatmalıdır.

Bu konuda yıllardır şehrimizde çok önemli hizmetler veren, önemli bir açığı kapatan Alvarlı Efe Hazretleri Vakfı ve Ebu İshak Vakfı’nın envanterleri çok önemli destek verecektir.

Bizler bu sıkıntı ve insanların çok zor durumda kaldıkları konusunda çok sayıda talep ve mesaj alıyoruz ki valiliğe, kaymakamlıklara ve belediyelere başvuranların sayısını düşünemiyorum.

Buradan bir ajitasyon, duygu sömürüsü yapmayacağım ama herkes bilsin ki işsiz, aşsız kalan, çoluk çocuğuna ekmek götüremeyen bu insanların derdi Covid 19 falan değil, Covid 19 çok da umurlarında değil.

Allah kimseyi açlıkla, yoklukla, işsizlikle, aşsızlıkla, çoluk çocuğunun açlığıyla imtihan etmesin.

Haydi, bakalım, hep beraber bu sıkıntıları aşacağız, İnşallah. Varlıkta birleşemiyoruz ama yoklukta birleşebileceğimizi, birbirimizin yanında olduğumuzu ispatlayalım.

Allah’ın izni ile bugünler de geçer, gider ve bizler geriye baktığımızda mahcup olmayalım, keşke demeyelim.

ÖNEMLİ NOT: Bilim insanlarının uyarılarını mutlaka dikkate alalım, önemseyelim, uygulayalım, evden çıkmayalım, sosyal izolasyon uygulayalım, sosyal mesafeyi koruyalım, temizlik kurallarına titizlikle riayet edelim, ilk etapta hastalığın yayılmasının, sonra kendisinin önüne geçelim.

Dua ve tövbe edelim, tedbir bizlerden takdir Allah’tandır.

Bu süreci kısa sürede ve olabildiğince az hasarla atlatmamızın yolu budur.

AHMET BERHAN YILMAZ

📆 30 Mart 2020 Pazartesi 22:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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