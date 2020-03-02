SuperHaber.tv’nin Farkı Nedir?

Teknoloji ve internetin hızla gelişmesiyle günümüzde medya ve haber sektörü büyük bir ivme kazandı. Milyonlarca insan haberleri takip etmek için ulaşımı kolay ve ücretsiz olan haber sitelerini tercih ediyor. Bu sayede pek çok okuyucu, son dakika depremler, güncel haberler, spor, seyahat haberleri, magazin ve sağlık gibi pek çok alanda anında haber sahibi olabiliyor.





Superhaber.tv de burada size eşsiz bir hizmet sunuyor. Uzman kadrosu ve titiz çalışmaları sayesinde tüm haberlerden anında haberdar olabiliyorsunuz.



SuperHaber.tv’in Kurucusu Kimdir?



SuperHaber Atlantik Medya Filmcilik ve Prodüksiyon şirketinin sahip olduğu bir internet gazetesidir. Yaklaşık 6 senedir haber yayıncılığına devam eden Superhaber’in kurucusu Cengiz Er’dir. Alanında uzman olan Cengiz Er pek çok kanalda çalışmıştır. 1966 doğumlu Cengiz Er, ilkokul, ortaokul ve liseyi Rize’de okumuştur. Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’ndan mezun olan Cengiz Er, mezun olduktan sonra TRT’de stajyer olarak gazetecilik mesleğine başlamıştır. Buradan Kanal 7’ye geçmiştir ve meslek hayatına siyaset ve polis-adliye muhabiri olarak devam etmiştir. Ardından istihbarat şefliği, editörlük ve haber müdürlüğü olarak 9 sene de burada görev almıştır. Star TV’de 2 yıl haber koordinatörlüğü, Kanal 24’te kurucu genel koordinatörlüğü görevlerini üstlenmiştir. Bu görevlerinin ardından genel yayın yönetmeni ve Star medya grubu icra kurulu üyesi olmuştur.



Cengiz Er, son olarak A haber ‘de ki genel yayın yönetmenliği görevinin ardından buradan da ayrılarak kendi projesi olan Superhaber’i oluşturmuştur. Haber kanalı olarak düşünülen Superhaber, bugün bize dijital ortamda. “Sadece haber ve etkili yorum” sloganıyla hizmet vermektedir.



Hangi Haber Başlıkları Yer Almaktadır?



Sağlığına dikkat eden, diyet yapan ve doğal tüketimi tercih eden kişiler sağlık ve beslenme alanına ağırlık vermektedir. Bu alanlarda yazılan haberler ve makaleler son günlerde daha da dikkat çekmektedir. Sağlıklı yemek tarifleri, evde doğal beslenmenin nasıl olması gerektiği, sağlıklı zayıflama, hangi mevsim hangi besin tavsiye edildiği ve gıda güvenliği için nelere dikkat etmemiz gerektiği hakkındaki pek çok habere Sağlık ve Yemek başlıklarından rahatlıkla ulaşabilirsiniz.



Gündüz kuşağı programlarıyla ilgili güncel bilgiler, Magazin programları Müge Anlı’daki son gelişmeleri anında bulabilirsiniz. Superhaberde tüm spor haberlerini bulabilir, canlı olarak izleyebilirsiniz. Maçların canlı izle linklerini Superhaber’de bulabilirsiniz.



Bunun yanı sıra güncel haberler spor başlıkları da en çok takip edilen haber başlıklarındandır. Son zamanlarda ülkemizi ve dünyayı üzen olaylar sebebiyle son dakika depremler, halkımız tarafından en çok aranan başlıklardandır. Bu yüzden sizlerin zorlanmayacağınız şekilde tasarladığımız haber sitesinden güncel haberler kısmından ve ana sayfadan kolayca ulaşabilirsiniz. Sürekli yenilenen verilerimiz sayesinde beklemeden tüm haberlere ulaşma imkânınız vardır.



Ülkemizde sık sık takip edilen ve ilgi gösterilen haberler arasında güncel haberler spor yer almaktadır. Milli maçlar, dünya kupası, maç skorları, genel futbol haberleri haber sitemizde anlık ve hızlı paylaşılan başlıklarımızdandır. Örneğin Süper lig 22. Hafta mücadelesinde ter döken Galatasaray maçından Serie A 24. Hafta Lazio – İnter karşılaşmasına kadar tüm spor haberlerine SuperHaber.tv’den kolaylıkla ulaşabilirsiniz.



Son zamanlarda dünyada büyük bir tehdit haline gelen Koronavirüs’ün bilinmeyen gerçeklerine ve son gelişmelerine de ve bu aralar ülkemizde sıklıkla meydana gelen son dakika depremlere de haber sitemizden ulaşabilirsiniz.



Kadınların ve gençlerin çoğu sağlık başlığının yanı sıra en çok astroloji, seyahat haberleri ve magazin alanlarına ilgi duymaktadır. Takip ettiği ve hayranlık duyduğu ünlülerin en son nerede görüldüğünü, sanatçıların konser bilgilerini ve diğer magazin olaylarını kolaylıkla sitemizden okuyabilirler. Ayrıca günlük burç yorumlarını ve Astroloji yazarımızın özel yazılarını da sitemizde rahatlıkla bulabilirsiniz.



Bir haber sitesinde köşe yazarı olması, o haber sitesinin zengin olduğunu ve haber değeri olan güvenilir, uzun vadeli bir site olduğunu gösterir. Alanında uzman yazarlarımız sayesinde gündem hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Yorumlarını okuyarak geniş bir bakış açısı kazanacağınıza eminiz.



Hepimiz kafamız sıkıldığında, yorulduğumuzda ve canımız seyahat çektiğinde bir yerlere kaçmak isteriz. Ancak nereye gideceğimizi bilemeyiz. Haber sitelerini gezeriz fakat doğru gideceğimiz yere ait bilgiye ulaşamadığımız için hep sorun yaşarız. SuperHaber.tv ‘nin güvenilir kaynakları ve uzman haberleri sayesinde seyahat haberleri kısmından kolaylıkla dünyaya dair tüm bilgilere erişebilirsiniz. Bu sayede güvenli, rahat ve tam istediğiniz bir seyahate kavuşmuş olursunuz.



Gündem kategorisi altında dünya ve Türkiye’den son dakika gelişmeler anında ve tarafsız şekilde bulabilirsiniz.



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