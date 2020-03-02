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İstanbul’da cadde ve sokaklar boş kaldı


İstanbul’da vatandaşların korona virüs nedeniyle evden çıkmamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Tarihinin en sakin günlerini yaşayan İstanbul’da esnaf da kepenkleri kapattı. Virüs salgını nedeniyle vatandaşlar uyarıları dinleyerek evlerinden dışarı çıkmazken, Eminönü, Galata Köprüsü ve Karaköy sessizliğe büründü. Korona virüsüne karşı alınan önlemlerin yanı sıra İstanbul’da bugün yağmurlu bir havanın olmasıyla caddeler ve sokaklar ıssız kaldı. Son gelen yasaklarla birlikte özellikle Galata Köprüsü adeta sessizliğe gömüldü.

📆 29 Mart 2020 Pazar 21:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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