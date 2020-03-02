Yasağa rağmen yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne 6.352 lira ceza kesildi

Yasağa uymayıp yetki belgesiz Erzurum’a yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne ceza – Tıkla İzle
Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda korona virüs önlemleri kapsamında İstanbul’un giriş ve çıkış noktalarında denetime başladı. TEM Otoyolu Orhanlı mevkii Ankara istikametinde ekipler bir servis aracını durdurdu. Ekipler gerekli sağlık kontrollerini yaptıktan sonra yasağa uymayan servis şoförüne yetki belgesiz yolcu taşımaktan dolayı 2 bin 278 Türk lirası, fazla yolcu taşımaktan dolayı ise 4 bin 74 Türk lirası cezai işlem uyguladı. Diğer denetim noktalarında da polis ekipleri denetim yaptı. Toplam 6 bin 352 Türk Lirası ceza kesilmiş oldu.
Öte yandan trafik denetim uygulamaları drone ile havadan görüntülendi.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
Bir cevap yazın