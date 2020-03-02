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İstanbul’da kablo hırsızı kazdığı çukurda can verdi


İstanbul’da elektrik kablolarını çalmak için kazdığı çukurda elektrik akımına kapılarak ölen şahısın cesedini BEDAŞ ekipleri buldu.   Polis, şahsın kazma ve kürekle yaklaşık 35 metre uzunluğunda çukur kazarak elektrik kablolarını çalmaya çalıştığını ve elektrik akımına kapılarak öldüğünü belirledi.

TEM Otoyolu Levent bağlantı yolunda gece arıza ihbarı alan ekipler, bölgede bir ceset buldu.  Olay, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Levent bağlantı yolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, BEDAŞ ekipleri gece saatlerinde bir elektrik arızası ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, arıza tespiti yaptıkları esnada elektrik kablolarının geçtiği toprağın yaklaşık 35 metre uzunluğunda kazıldığını gördü. Çukuru takip eden ekipler, 45 yaşlarında bir şahsın cesedi ile karşılaştı. Gördükleri manzara karşısında şoke olan elektrik ekipleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ve Levent Polis Merkezi Amirliği ekipleri olay yerine geldi.

35 metre kazdığı çukurda elektrik akımına kapıldı

Polisin güvenlik şeridi çekmesi sonrası yapılan incelemede, şahsın aydınlatma direğinden kaçak elektrik kablo çektiği ve bu kabloyu ağaçlık alana uzattığı belirlendi. Polis, ayrıca ölen şahsın valiziyle geldiğini ve içerisinde de eşyalarının olduğunu tespit etti. Kazma ve kürekle yaklaşık 35 metre uzunluğunda çukur kazan şahsın toprak altındaki kabloları kopardığı esnada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin şahsın üstünde ve eşyalarında yaptığı aramalarda ise kimliğine ulaşılamadı. Sağlık ekipleri kontrollerin ardından olay yerinden ayrılırken, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından ölen şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Şahsın kimliği ve kesin ölüm sebebi yapılacak olan incelemelerin ardından belli olacak.

Levent Polis Merkezi Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

İHA

📆 29 Mart 2020 Pazar 17:13   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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