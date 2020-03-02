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Otobüsle şehirlerarası yolculuklar yasaklandı Valilik iznine bağlı


İstanbul Valisi Yerlikaya: ‘Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur’

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde pandemi kurulunun toplanmasının ardından sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, “Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur” dedi.

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın başkanlığında bugün pandemi kurulu toplandı. Toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer yetkililer yer aldı. Toplantının ardından Vali Yerlikaya sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada, “Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur. Ancak; tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir” dedi.

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA, SABAH SAATLERİNDE PANDEMİ KURULUNUN TOPLANMASININ ARDINDAN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN AÇIKLAMADA BULUNDU. VALİ YERLİKAYA YAPTIĞI PAYLAŞIMDA, “BUGÜN 17.00 İTİBARİYLE OTOBÜSLE ŞEHİR DIŞINA ÇIKIŞLAR DURDURULMUŞTUR” DEDİ. (İHA/İSTANBUL-İHA) İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde pandemi kurulunun toplanmasının ardından sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, “Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur” dedi.
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📆 28 Mart 2020 Cumartesi 18:32   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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