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Pendik’te iki iş yerine baskın yapıldı


Pendik Zabıta Ekiplerinin iki iş yerine yaptığı baskında karaborsada satılmak üzere stoklanmış binlerce maske ele geçirildi. Ele geçirilen maskeler İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs ile mücadele kapsamında ilçe genelinde maske üretimi yapan iki işletmeye anlık baskın düzenledi. Emniyet güçlerinin de hazır bulunduğu baskında, karaborsada satılmak üzere stoklanmış toplam 232 koli maske, 11 bin 560 paketlenmiş maske ve 10 koli maske yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Ekiplerin operasyonu sayesinde binlerce maskenin karaborsada fahiş fiyattan satılmasının önüne geçildi.

Stokçulara hem ceza hem de suç duyurusu

Korona virüs salgını nedeniyle başta sağlık çalışanları olmak üzere herkesin ihtiyacı olan maskeleri stoklayarak fahiş fiyattan satmak isteyen iki işletme sahibi hakkında hem cezai işlem uygulandı hem de sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ele geçirilen maskeler İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

📆 27 Mart 2020 Cuma 18:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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