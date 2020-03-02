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Kartal Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı


Korona virüs pandemisi nedeniyle ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam eden Kartal Belediyesi, bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için de harekete geçti.

Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde belirlenen noktalara düzenli olarak mama ve su desteği sağlıyor.

Kent genelinde düzenli olarak mama ve su desteği sağlayan ekipler, korona virüs önlemleri kapsamında birçok vatandaşın sokağa çıkamaması, kafe ve restoran gibi iş yerlerinin kapanması dolayısı ile beslenmekte zorlanan sadık dostlar için düğmeye bastı. Mama ve su desteğini yoğunlaştıran belediye ekipleri, Kartal sınırları içerisinde yer alan ve sokak hayvanlarının beslenme imkânının azaldığı birçok noktaya düzenli olarak mama ve su desteği sağlıyor. Ormanlık alanlar ve parklar başta olmak üzere kedi ve köpeklerin odaklaştığı alanlara mama ve su bırakılarak bu zor süreçten hayvan dostlarımızın da aç ve susuz kalmalarının önüne geçiliyor.

“Pandemi sürecindeki çalışmalarımıza sokakta yaşayan canlarımız da dahildir”

Kartal’da korona virüs önlemleri kapsamında birçok uygulamayı hayata geçirerek, salgın sürecini belediye ekipleri ile birlikte etkin bir şekilde yöneten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kartalımızın ve komşularımızın bu süreci en az etki ile atlatması için tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımıza sokakta yaşamını sürdüren canlarımız da dahildir. Salgın öncesinde düzenli olarak can dostlarımızı besleyen kıymetli komşularımın tedirgin olduğunu biliyorum. Buradan kendilerine de seslenmek istiyorum. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz, konuyla ilgileniyor, can dostlarımızın mama ve su ihtiyacı belediyemizin ekipleri tarafından sağlanıyor. Pandemi kapsamındaki yoğun çalışmalarımız arasında kentimizin sevimli dostları da yer alıyor” şeklinde konuştu.

📆 27 Mart 2020 Cuma 18:28   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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