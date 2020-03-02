Baskılı Poşetler Nerde Kullanılır?

Alışveriş yapılan mağazalar, marketler ve diğer işletmelerde, müşterilerin aldıkları ürünler işletmede çalışan personel tarafından poşetlere sarılarak ve/veya konularak verilmektedir. Bunların dışında kargo şirketleri de müşteriler tarafından gönderilmesi istenen malzemeleri, kargo poşeti içerisinde belirtilen adrese göndermektedir. Kısacası insanların alışveriş yaptıkları mağazalar, marketler, işletmeler, Pazar, kargo yani kısacası her yerde alınan ürünler poşet içerisinde insanlara teslim edilmektedir. İşletmeler için poşetin kalitesi, baskılı- ya da baskısız olması, taşıyacağı ağırlık, esneklik gibi özellikler üretilmiş olması çok önemlidir. Plastik poşet ve türleri polietilen esaslıdır. Kalitesiz üretilmesi halinde mağaza poşeti, market poşeti ve özelliklerine göre diğer poşetler inan sağlığına ve çevreye zarar verecektir. Çünkü üretim tekniklerine uygun olmadan, kalitesiz ve tezgâh altı yollarla üretilen naylon poşet kanserojen etkisi olacaktır. Bu tür problemlerle karşılaşmamak için mutlaka kaliteli poşet imalatı yapan firmalardan poşetlerin alınması gerekir. Baskılı Poşetler, mağazalardan, marketlere, küçük işletmelerden kozmetiğe ve hediyelik ürün satan yerlerde kısacası müşteriye değer verdiğini poşet kalitesiyle de hissettirmeye çalışan her türlü işletme tarafından kullanılmaktadır.

Baskılı Poşetler Neden Kullanılmaktadır?

Mağaza poşeti, market poşeti, kargo poşetlerinin, işletmeler için önemi büyüktür. Çünkü işletmeler, ürünleri koydukları baskılı poşet ile kurumsal kimliklerini yansıtırlar ve bunun yanında alışveriş yapan müşterilerine değer verdiklerini hissettirirler. Kaliteli olan ve üzerinde işletmeye ait bilgilerin yer aldığı poşetler aynı zamanda reklam görevi de görmektedir. İşletmeler, poşet fabrikası ve imalat yapan diğer üretim yerlerinden poşet baskı yöntemiyle poşetlerin üretilmesini talep etmektedirler. Baskılı poşetler ilgi çeken poşet türlerindendir ve üretilmesi baskısız poşetlere göre daha zahmetli ve maliyetlidir. Halk tarafından poşetçi olarak tabir edilen poşet imalatçıları, her türlü özellikte gerek mekanik gerekse de fiziksel tasarım yönünden nitelikli, farklı desenlerde baskılı poşet üretirler. Baskılı poşet çeşitleri; mağaza, market, atlet, takviyeli gibi birçok çeşidi bulunmaktadır.

Baskılı Poşet Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

İşletmeler tarafından satılan ürünlerin ya da gönderilecek ürünler poşet içerisinde müşteriye teslim edilmektedir. Poşetler, işletmeler açısından olmazsa olmaz ürünlerdir. Alışveriş sektöründe kullanılan temel araçlardan olan poşetlerin, kaliteli olması çok önemlidir. İşletmelerin, reklamlarını yaptıkları, müşteriye değer verdiklerini hissettirdikleri araçlar olan poşetlerin kaliteli baskı yöntemiyle her türlü bilginin basılması önemli bir detaydır. Baskılı poşet fiyatları belirlenirken, fiyatı artıran ya da azaltan birçok etken arasında en belirleyici olan faktörler; baskının kalitesi, baskının cinsi, kullanılan renk sayısı, karma renk durumu, ebatları, tasarımı, kulplu olup olmayacakları, taşıyabileceği ağırlık, esneklik durumu ve kalınlığı vb. sıralanabilir. Bunların dışında poşet imalatçıları tarafından toptan poşet alımında bir miktar indirim yapabilmekteler. Küçük işletmeler olan, bakkaliye, büfe vb. yerlerde kullanılan ve düşük gramajdaki ürünlerin konulduğu poşet türlerinden olan hışır poşet olarak isimlendirilen poşetlerde, poşetlerin hammadde yoğunluğu düşük olduğundan ve kesit olarak ince yapıda üretildiklerinden baskı yapılamamaktadır.