İstanbul’un kalbi 560 yıllık tarihi Kapalı Çarşı ilk kez kapandı

560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk – Tıkla İzle
Dünyanın
en eski ve ilk büyük alışveriş merkezlerinden, İstanbul’un görülmesi gereken
eşsiz yapılarından biri olan ve her gün binlerce yerli ve yabancı turist
tarafından ziyaret edilen Kapalı Çarşının, İstanbul’da yeni tip korona virüs
(Covid-19) ile mücadele kapsamında kapatılmasına karar verilmişti. Normal
zamanlarda yoğunluktan adım atmanın dahi zor olduğu çarşının içerisi güvenlik
kameraları tarafından kaydedildi.
Nuruosmaniye, Mercan ve Beyazıt arasında 64 cadde ve sokağı, iki bedesteni, 16 hanı, 22 kapısı ve 3 bin 600 dükkanı ile İstanbul’un simge yapılarından olan çarşının adeta sessizliğe bürünmesi tarihinde bir ilk olarak yorumlandı. 45 bin metrekare alana sahip çarşının çatısı kurşunla kaplıdır ve sayısız kubbeyle doludur. Beyazıt, Fesçiler, Sahaflar, Kürkçüler, Nuriosmaniye, Mahmutpaşa, Mercan, Tacirciler ve Örücüler, Kapalı Çarşı’nın belli başlı kapılarıdır.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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