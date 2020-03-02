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İstanbul’un kalbi 560 yıllık tarihi Kapalı Çarşı ilk kez kapandı


İstanbul’da yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kapatılmasına karar verilen 560 yıllık tarihi Kapalı Çarşı’nın içerisi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde her gün binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan çarşının sessizliğe büründüğü görüldü.

560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk – Tıkla İzle

Dünyanın en eski ve ilk büyük alışveriş merkezlerinden, İstanbul’un görülmesi gereken eşsiz yapılarından biri olan ve her gün binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen Kapalı Çarşının, İstanbul’da yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kapatılmasına karar verilmişti. Normal zamanlarda yoğunluktan adım atmanın dahi zor olduğu çarşının içerisi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Nuruosmaniye, Mercan ve Beyazıt arasında 64 cadde ve sokağı, iki bedesteni, 16 hanı, 22 kapısı ve 3 bin 600 dükkanı ile İstanbul’un simge yapılarından olan çarşının adeta sessizliğe bürünmesi tarihinde bir ilk olarak yorumlandı. 45 bin metrekare alana sahip çarşının çatısı kurşunla kaplıdır ve sayısız kubbeyle doludur. Beyazıt, Fesçiler, Sahaflar, Kürkçüler, Nuriosmaniye, Mahmutpaşa, Mercan, Tacirciler ve Örücüler, Kapalı Çarşı’nın belli başlı kapılarıdır.

📆 26 Mart 2020 Perşembe 18:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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