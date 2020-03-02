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Kurallara uymayan yolcular jandarma tarafından evlerine bırakıldı


Jandarma ekipleri şehirler arası yolcu otobüslerini durdurarak denetim ve kontrol gerçekleştirdi. Denetimlerde, seyahat belgesi bulunmayan 65 yaş üstü bir kadın otobüsten indirilerek jandarma tarafından evine bırakıldı.

İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgede toplu ulaşım araçlarının yolcu kapasitesi düşürülmüştü. İstanbul Jandarma ekipleri sabahın erken saatlerinde Eyüpsultan Işıklar gişelerinde şehirler arası yolcu otobüslerini durdurarak denetim ve kontrol gerçekleştirdi. Otobüs sürücülerinin evrakları, genelgeye uyulup uyulmadığı ve kimlik kontrolleri yapıldı. Kurallara uymayan yolcular otobüslerden indirilerek jandarma kontrolünde evlerine yönlendirildi.

Denetimlerde, seyahat belgesi bulunmayan 65 yaş üstü bir kadın otobüsten indirilerek jandarma tarafından evine bırakıldı.

Öte yandan, jandarma ekipleri havadan drone ile de kontroller gerçekleştirdi.

📆 26 Mart 2020 Perşembe 17:53   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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