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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » Antalya Side Otelleri ve Fiyatları
Antalya Side Otelleri ve Fiyatları


Antalya en gözde tatil beldelerinden biri olma özelliğini yıllardır korumayı başarıyor. En çok beğenilen  tatil beldeleriyle vazgeçilmez şehirlerden biri haline gelen bu bölgede uygun fiyatlarla tatil yapma şansınız da bulunuyor. Eğer siz de Antalya Side otelleri ve fiyatları hakkında bilgi almak istiyorsanız internette saatlerce zaman kaybetmek yerine tek bir platformdan aradığınız tüm bilgilere ulaşmayı tercih edin.  Antalya otelleri hakkında araştırma yapmak saatlerce zaman alabilir. Aynı zamanda otellerin gecelik kişi başı konaklama ücretleri bilgisine ulaşmak için ekstra bir araştırma yapmanız da gerekebilir.

Tüm bu sıkıntılardan sizi kurtaracak bir platform var. Tatilsepeti.com internet sitesine tıklamanız durumunda Side’de hizmet veren otel seçeneklerini ve gecelik kişi başı konaklama ücretlerini hemen karşınızda görebilirsiniz. Bu sitede hangi otellerde konaklamak için ne kadar bütçe ayırmanız gerektiği bilgisine  dakikalar içerisinde ulaşabiliyorsunuz ve bu sayede zaman kaybetmeden otelinizi seçerek yerinize ayırtma imkanınız oluyor. Side’de hayal ettiğiniz tatili yaşamak için ilk adımı atın ve siz de hemen rezervasyon işleminizi gerçekleştirin.

Erken Rezervasyon İndirimlerinden Faydalanın, Kazançlı Çıkın!

Türkiye’nin pek çok farklı tatil beldesinde olduğu gibi gitmek istediğiniz bu beldede de  erken rezervasyon durumunda yüksek oranlarda indirim uygulayan oteller bulunuyor. Şayet rezervasyon işleminiz erken bir dönemde yapar ve tercihinizi bu otellerden yana kullanırsanız  gayet düşük bir bütçe ayırarak konaklama imkanından faydalanabilirsiniz. Kaliteli bir hizmet alabileceğiniz otel seçeneklerini karşınızda görmek için de tatilsepeti.com internet sitesine tıklamanız yeterli oluyor.

Otellerin uyguladıkları indirim oranlarını ve aynı zamanda çeşitli fotoğrafları görerek çok daha ideal bir tercih yapabilirsiniz. Böylelikle ekstra bir araştırma yaparak otellerin görsellerine ulaşmaya çalışmanıza gerek kalmıyor. Her şey dahil, alkolsüz her şey dahil gibi  farklı konaklama seçenekleri sunabilen oteller sadece ülkemizde değil yurt dışından da konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Ülkemizin en popüler tatil bölgelerinden biri olması, bu bölgede hizmet veren otellerin kısa zamanda tam doluluk oranına ulaşmasını beraberinde getiriyor. Yani en kısa sürede otelleri gözden geçirerek rezervasyon işleminizi yapmanız gerekir. Böylelikle erken rezervasyon indirimlerinden siz de faydalanmış olursunuz.

📆 24 Mart 2020 Salı 14:07   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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