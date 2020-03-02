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Kadıköy Gazetesi » Toplum » Almanya’da İş Başvurusu
Almanya’da İş Başvurusu


Almanyada iş bulmak için AVD websitesinden Almanya’nın iş bulma kurumundan bilgi alabilirsiniz.

Almanya 2020 Göç yasası 1. Mart’dan itibaren yürülüğe girecek.

En çok eleman ihtiyacı olan meslek grupları için özel almanya da çalışma izni vizesi için başvurabilirsiniz.

AVD Uzmanlarımız size çalışma vize başvurusunda destek olacaktır. Almanya’da işkur Almanya Hemşire alımı ve eğitimli Hastane personeli aramaktadır.

Sağlık Sektörü önde gelsede, diğer meslek dallarında da Almanya 2020‘de işçi alımı yapacaktır. Bu nedenle de almanya da iş bulmak geçen yıla oranla daha da kolay olacaktır.

İletişim Bilgilerimiz

Kaynak : https://almanyavizedanismanlik.com/almanya-da-is-basvurusu

E-Posta Adresimiz : info@almanyavizedanismanlik.com

Telefon Numaramız : +90 545 749 3335

📆 24 Mart 2020 Salı 12:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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