Soner Arıca: eve kapanan hayranlarına “Kitap İyi Gelir”

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan hayranlarına Instagram üzerinden yayınladığı video ile kitap hediye edeceğini duyurdu.

#evdekal

Arıca #evdekal hashtag’i ile yayınladığı videoda takipçilerine şöyle seslendi:

“Evde zaman geçirmeye devam ediyoruz. Bu zamanın geliştirici olabilmesi için yardımınıza koşabilecek şeylerden biri de kitaplar. Ben size “Suç ve Ceza” yı öneriyorum. Sizden de bana yazarını belirterek, kitap önermenizi ve bu kitabı neden önerdiğinizi yazmanızı istiyorum. 4 – 5 gün içinde tüm yorumlarınızı okuyup, 5 kişiye kitap hediye edeceğim.”