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Ahmet Şimşek Koleji
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Soner Arıca: eve kapanan hayranlarına “Kitap İyi Gelir”


Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan hayranlarına Instagram üzerinden yayınladığı video ile kitap hediye edeceğini duyurdu.

#evdekal

Arıca #evdekal hashtag’i ile yayınladığı videoda takipçilerine şöyle seslendi:

“Evde zaman geçirmeye devam ediyoruz. Bu zamanın geliştirici olabilmesi için yardımınıza koşabilecek şeylerden biri de kitaplar. Ben size “Suç ve Ceza” yı öneriyorum. Sizden de bana yazarını belirterek, kitap önermenizi ve bu kitabı neden önerdiğinizi yazmanızı istiyorum. 4 – 5 gün içinde tüm yorumlarınızı okuyup, 5 kişiye kitap hediye edeceğim.”

📆 21 Mart 2020 Cumartesi 18:58   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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