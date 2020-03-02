Park ve mesire yerlerinde mangal yapmak yasaklandı

Park ve mesire yerlerinde mangal yapmak yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, park ve mesire yerlerinde mangal yapmayı yasakladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle önlemler artırılmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı koronavirüse karşı olarak mangal yapmayı yasakladı.

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