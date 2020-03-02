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İstanbul Havalimanı’nda otopark geçici süreyle ücretsiz oldu


İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, ikinci bir duyuruya kadar havalimanı otoparkının ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, havalimanı otoparkına ilişkin yeni bir karar alarak yolcular ve çalışanlar için otoparkın ücretsiz olarak hizmet vermeye başladığını duyurdu. Karar bu akşam saat 19.00 itibariyle uygulanmaya başladı.

İSTANBUL HAVALİMANI İŞLETMECİSİ İGA, İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR HAVALİMANI OTOPARKININ ÜCRETSİZ OLARAK HİZMET VERECEĞİNİ AÇIKLADI. (FERHAT YASAK/İSTANBUL-İHA) İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, ikinci bir duyuruya kadar havalimanı otoparkının ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Konuya ilişkin İGA’nın sosyal medya hesabı Twitter’dan yapılan paylaşımda, “Her türlü temastan kaçınılması gereken bu günlerde, İstanbul Havalimanı otoparkı bu akşam 19.00 itibarıyla tüm misafirlerimiz ve çalışanlarımız için ücretsiz! Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak dileğiyle” ifadelerine yer verildi.

Galeri
📆 19 Mart 2020 Perşembe 22:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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