Hırsızlık yapan yüzleri maskeli 2 kişi tutuklandı

Yüzleri maskeli 4 kişi, çalıntı plaka taktıkları araçla dükkanın önüne geldiler. Ardından dükkanın kepenk ve kapısını kırıp içeri girerek değeri yaklaşık 61 bin TL olan sigara, yiyecek ve ürünü çuvala koyarak çaldılar. Hırsızlık anında şahıslardan biri pompalı tüfekle gözcülük yaptı. Olayla ilgili yakalanan ve farklı suçlardan sabıkaları olduğu öğrenilen 3 şahıstan ikisi tutuklanırken birisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şahsı arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan maskeli şahısların dükkanda çuvalla hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir’de 4 Mart tarihinde Aşur K. isimli bir kişinin dükkanına gelen yüzleri maskeli 4 şahıs, dükkanın kepenk ve kapısını kırıp içeri girdi. Şahıslardan biri pompalı tüfekle gözcülük yaparken diğerleri de 48 bin TL değerinde 3 bin 150 paket sigara, 7 bin TL değerinde şarj aleti, 6 bin TL değerinde kahvaltı malzemesi, 1 adet dizüstü bilgisayarı çuvala koyarak çaldı.



Olayla ilgili çalışma yapan polis, şahıslardan birine ‘Zaza’ ismiyle seslenildiğini anladı, olayı gerçekleştiren şahıslardan birinin Zaza lakaplı Volkan S. (25) olduğu tespit edildi, şahıs 05 Mart tarihinde saat 22.30 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi’nde yakalandı. Şahsın üzerinden 2 bin 135 TL para ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Çalışmaların devamında şüpheli şahısların olay günü Ataşehir ilçesi Ferhatpaşa Mahallesinde bir sokak içerisinde park halinde bulunan bir aracın ön plakasını çaldıkları ve kendi araçlarına çaldıkları plakayı takarak iş yerine geldikleri, çuvalı açan şahsın Serkan A. (21), kapıda pompalı silahla nöbet tutan şahsın Fatih G. (23) olduğu tespit edildi. Serkan A. Atatürk Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde 12 Mart tarihinde saat 15.30 sıralarında, Fatih G. ise Yeni Çamlıca Mahallesinde bulunan ikametine yakın bir sokak içerisinde 12 Mart tarihinde saat 22.00 sıralarında yakalandı. Şahısların üzerinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Fatih G.’nin ikametinde yapılan aramalarda, çuval içerisinde; 3 çift eldiven, 1 adet bere, 2 adet tornavida, 1 adet demir kesme makası, 1 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 8 adet fişek ele geçirildi.

Volkan S.’nin; 7 adet “iş yerinden ve kurumdan hırsızlık”, 4 adet “açıktan hırsızlık”, 1 adet “evden hırsızlık”, 1 adet “taksirle yaralama”, 1 adet “kasten yaralama tehdit hakaret”, 3 adet “kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak”, 3 adet “kasten yaralama”, 1 adet “mala zarara verme”, 2 adet “yağma”, 1 adet “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma”, 1 adet “otodan hırsızlık”, 1 adet “tehdit hakaret” suçlarından, Serkan A.’nın; 1 adet “kasten yaralama”, 1 adet “tehdit hakaret”, 1 adet “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma”, 1 adet “iş yerinden ve kurumdan hırsızlık”, 1 adet “taksirle yaralama”, 2 adet “yoklama kaçağı” suçlarından, Fatih G.’nin; 3 adet “uyuşturucu madde kullanmak”, 1 adet “evden hırsızlık”, 1 adet “mala zarar verme”, 2 adet “6136 skm”, 1 adet “iş yerinden hırsızlık” suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıslardan Volkan S. hakkında sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı. Serkan A. ve Fatih G. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Diğer şahsın kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Öte yandan, şahısların kapısını kırdıkları dükkana girerek çuval ile hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yüzleri maskeli 4 şahıs dükkana giriyor ve ürünleri çalarak, çaldıklarını çuvala atıyorlar.