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‘Drift’ yapan sürücü yaşlı kadına çarpıp kaçtı


Aracının el freni çekerek ‘drift’ yapıp sokağa girmeye çalışan sürücü, pazara giden yaşlı kadına çarpıp kaçtı.

Esenyurt’ta aracının el freni çekerek ‘drift’ yapıp sokağa girmeye çalışan sürücü, pazara giden yaşlı kadına çarpıp kaçtı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 15.30 sıralarında Esenyurt’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre caddede hızla ilerleyen bir araç, el frenini çekerek yan taraftaki sokağa girmeye çalışırken pazara giden Şükran Ö. isimli yaşlı kadına çarptı. Çevredeki vatandaşlar yardım etmek için olay yerine koşarken, bölgeye ambulans sevk edildi. Yaşlı kadına çarpan sürücü ise bu sırada yeniden gaza basarak olay yerinden kaçtı. Olaya şahit olan duyarlı bir sürücü ise kaçan aracın peşine düştü. Takip edildiğini anlayan kaza yapan sürücü, aracını bırakarak kaçtı.

Yaralı kadının vücudunda kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kısa süre sonra olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı gören bir çocuk ise yaşananları anlatarak, “ Aracını kaydırdı geldi burada çarptı” dedi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaşanan feci kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamera açısına giren beyaz renkli bir aracın aracını kaydırarak sokağa girmeye çalıştığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise yaşlı kadının sokakta karşıya kaldırıma geçmeye çalışırken aracın çarpmasıyla dükkan camına çarptığı yer alıyor.

📆 17 Mart 2020 Salı 15:39   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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