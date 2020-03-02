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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » 5 ilde düzenlenen operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı
5 ilde düzenlenen operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı


İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 30 şüphelilerden 12’si adli makamlarca tutuklandı. Operasyon anı da saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 51 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Ankara, Adıyaman, Muğla ve Rize’de operasyon düzenlemişti. Yaralama, yağma, çek-senet tahsilatı ve yasa dışı kumar başta olmak üzere çok sayıda suça bulaşmış çeteye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 51 şüpheliden çete elebaşları H.Ç. ve H.Ç. isimli kişilerin de olduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Baskınlarda, dördü tüfek 18 ruhsatsız silah, bu silahlara ait 2 bin 200 mermi ile çok sayıda çek ve senet ele geçirilmişti. Operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilirken, çetenin firari 21 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirilmişti.

12 şüpheli tutuklandı

Emniyette işlemleri biten 30 şüpheli dün adli makamlara sevk edildi. 12 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderilirken, 13 kişinin de “Adli kontrol’ şartıyla” 1 şüphelinin de savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Geri kalan şüphelilerin de emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

📆 17 Mart 2020 Salı 13:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 25 9 7 9 29 30 -1 34
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 25 7 4 14 26 42 -16 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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