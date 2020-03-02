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Ahmet Şimşek Koleji
Ofis Klasörleri


Ofisiniz için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi aşamasında firmamız kurumsal hizmet içeriği ile yardımcı oluyor. Ofis klasörleri kaliteli ve farklı modeller ile satışa sunulmakta olup ekonomik fiyat politikası benimseniyor. Ofis malzemeleri içerisinde sıklıkla kullanılan klasörlerin kaliteli olması kullanım açısından daha iyi bir sonuç almanıza yardımcı olacaktır. Satışa sunulan ürünlerin iç kısımları ilgili belgelerinizi saklamanız için özel olarak dizayn edilmiştir. Buda pratik bir kullanım avantajını size sunuyor.

Ofis Klasörlerinin Özellikleri

Ofis klasörleri farklı renk çeşidi ile size sunuluyor. Canlı renk tonlarından da tercih yaparak spor bir kombin de oluşturabilirsiniz. Dekorasyon açısından da görsel şıklığı elde edebilirsiniz. Kaliteli olan modeller sayesinde uzun süreli bir kullanım elde edebilirsiniz. Klasörler sert kapaktan oluşur. Ayrıca tüm mekanizmaları paslanmaz olarak size sunuluyor. Kolay bir şekilde açılıp kapanabilir özelliğe sahiptir. Sizde tercih ederek ofisinizde verimli bir kullanım sağlayabilirsiniz. İstediğiniz tüm belgeleri uzun süreler bu klasörlerde saklayabilir ve ofisinizi daha düzenli bir hale getirebilirsiniz. Detaylar için; https://www.arabulgelsin.com/dosyalama-arsivleri-pmk7

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📆 16 Mart 2020 Pazartesi 16:54   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 25 14 7 4 47 28 +19 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 25 9 7 9 29 30 -1 34
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
12 Antalyaspor 25 6 9 10 28 43 -15 27
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 25 7 4 14 26 42 -16 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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