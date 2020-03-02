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Ahmet Şimşek Koleji
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Tuzla açıklarında Clavigo isimli gemi yan yattı


Tuzla açıklarında şiddetli yağış ve lodos nedeniyle sürüklenen Clavigo isimli gemi başka bir gemiye çarpmış, gemilerde bulunan toplam 13 mürettebat Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Yan yatan Clavigo isimli gemi Tuzla açıklarında kalırken, gemiden yakıtın sızarak denize yayılması ihtimali için barikatlı önlem alındığı görüldü. Yan yatan gemi drone ile görüntülendi.

Tuzla açıklarında geçen ay yaşanan olayda, lodos ve şiddetli yağmur nedeniyle kontrolden çıkan Clavigo isimli gemi, Dede isimli bir gemiye çarptı. İki gemi de çarpışmanın etkisiyle yan yatarak su almaya başladı. Olay yerine Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gemilerde bulunan toplam 13 mürettebat ekipler tarafından sağ salim kurtarıldı. Kazaya karışan Clavigo isimli gemi yan yatmış halde Tuzla sahilinde kaldı. Gemiden sızma ihtimali olan yakıtın denize yayılmaması için geminin çevresine barikat kurulduğu görüldü. Yan yatan gemi havadan görüntülendi.

📆 13 Mart 2020 Cuma 18:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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