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Sanayi sitesinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı


Sanayi sitesi içinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Zeytinburnu Davutpaşa Caddesi’nde bulunan bir sanayi sitesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Davutpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir sanayi sitesinin içinde restoran ve lokantalar için menü katalogları üreten iş yerinin sahibi Bülent A. otomobilden indiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Bülent A. yaralandı. Saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Bülent A.’yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekiplerin şüpheli şahsın yakalanması için çalışmaları sürüyor.

📆 13 Mart 2020 Cuma 12:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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17 MKE Ankaragücü 25 4 8 13 21 44 -23 20
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