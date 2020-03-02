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Maltepe’de seyir halindeki içi yolcu dolu minibüsü taradılar!


Maltepe’de seyir halinde olan içi yolcu dolu hatlı minibüs, otomobil içerisindeki şahıslar tarafından silahla tarandı. Minibüse art arda ateş açan şahıslar hızla kaçarken, minibüstekiler büyük panik yaşadı.

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İçi yolcu dolu hatlı minibüsü silahla böyle taradılar – Tıkla İzle

 O dehşet anları minibüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Maltepe’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir otomobil yolda seyir halinde içi yolcu dolu hatlı minibüsün yanına yaklaştı. İddiaya göre otomobilde bulunan şahıslar, minibüse doğru art arda silahla ateş etti. Bir kurşunun isabet ettiği minibüsteki şoför ve yolcular büyük panik yaşarken, saldırganlar olay yerinden uzaklaştı.

Minibüstekiler ise olayın şokunu atlattıktan sonra yaralanan birisinin olup olmadığını öğrenmek için birbirlerini kontrol etti. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, 4 kişiyi yakaladı. Çevredeki vatandaşlar da silah seslerini duyduklarını belirtti.

İçi yolcu dolu minibüsün silahla tarandığı anlar minibüs içi kameralara yansıdı. Görüntülerde minibüsün yanına yaklaşan otomobildekiler silahla ateş ediyor ardından kaçıyor.

📆 12 Mart 2020 Perşembe 18:04   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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