Şile’de ormana bırakılan inşaat atığı katliama neden oluyor!

Şile’de ormana bırakılan tonlarca inşaat atığı adeta doğa katliamına neden oluyor. Ormandaki bitki örtüsüne zarar veren ve görüntü kirliliği oluşturan inşaat atıkları yığını görenleri şaşkına uğratıyor.

Şile’deki çevre katliamı havadan görüntülendi – Tıkla İzle

Moloz, mobilya, çuval, tuğla, ahşap ev eşyaları ve benzeri inşaat atıklarının kim tarafından neden atıldığı ise henüz bilinmiyor. Ormanlık alan atılan tonlarca inşaat atığı havadan görüntülendi.

Şile Oruçoğlu Mahallesinde doğaya bırakılan ve yığın haline gelen tonlarca inşaat malzemesi görenleri şaşkına uğratıyor. Ormana bırakılan inşaat malzemeleri bitki örtüsüne zarar veriyor, aynı zamanda görüntü kirliliğine de sebep oluyor. Ormana atılan inşaat malzemeleri arasında koltuk parçaları, tahta paletler, tuğlalar, molozlar, çuvallar, ahşap ev eşyaları ve benzeri çok sayıda malzeme olduğu görülüyor. Tonlarca malzeme adeta doğa katliamına neden olurken, bunların kim tarafından neden atıldığı ise henüz bilinmiyor.

Olay hakkında konuşan bölge sakini, “Bir bilgimiz yok. Köyümüzün en yakın yeri burası. Bütün inşaat atıkları, molozlar buraya kimler tarafından getirildiği belli değil. Görüntü kirliliği, hem de köyün etrafında pislik. Yoğun bir şekilde görülüyor. Geliyorlar gece vakti atıyorlar. Millet de rahatsız. Etrafı ormanlık yeşilli ama böyle ne olduğu belirsiz kişiler bu pisliği atıp köyümüzün güzelliğini mahvediyor. Biz de rahatsız oluyoruz” dedi.

Ormana bırakılan tonlarca inşaat atığı drone ile görüntülendi.