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Maltepe’de Vakfa ait olan kursta yangın çıktı


Maltepe’de bulunan ve bir Vakfa ait olduğu belirtilen yatılı Kız Kuran Kursunda yangın meydana geldi. Dört katlı kursta iddiaya göre elektrik süpürgesinden çıkan kıvılcım kısa sürede yangına dönüştü. Öğrencilerin ve personelin müdahalesiyle söndürülen küçük çaplı yangın paniğe neden oldu.

Dumandan etkilenen öğrenciler hastaneye götürüldü

Yangın, saat 23.30 sıralarında Maltepe ilçesi, Zümrütevler Mahallesi, Mimozacı Sokak’ta bulunan yatılı Kız Kuran Kursunda meydana geldi. İlk belirlemelere göre elektrik süpürgesinden henüz nedeni tespit edilemeyen bir kıvılcım çıktı. Sonrasında alev alan süpürgeye öğrenciler ve kurs personeli müdahale ederek söndürdü. İhbar üzerine yangın noktasına gelen Maltepe İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparak kontrollerini gerçekleştirdi. Dumandan etkilenen sekiz öğrenciye olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılırken tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis yangının nedenini araştırıyor

Kuran kursunda akşam saatlerinde meydana gelen yangına neden olduğu öğrenilen elektrik süpürgesinin neden ve nasıl yandığını soruşturan polis, Olay Yeri İnceleme Ekibinin yangının çıktığı noktada çalışma yapacağını kaydetti. Yangını kısa sürede kontrol altına almayı başaran ve büyük bir facianın önüne geçen kurs personeli dumandan etkilenen öğrencilerin ambulanslara sevk edilişi sırasında seferber oldu.

📆 11 Mart 2020 Çarşamba 16:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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