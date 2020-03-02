MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağladı
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağladı


Kendilerine polis süsü vererek bir eve giren 4 şahıs, evde bulunan Afganistan ve Pakistan uyruklu 5 kişiyi koli bandıyla bağladı. Yabancı uyruklu şahısların cep telefonu ve paralarını alan şahıslar, kaçmaya çalıştıkları sırada sokakta devriye gezen bekçilere yakalandı.


Olay, dün gece Fatih Nişanca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece kartalları olarak bilinen bekçiler gece saatlerinde devriye görevini sürdürdüğü esnada sokak üzerinde 4 şahıs ile karşılaştı. Şahıslar bekçileri gördükten sonra kaçmaya başladı. Bekçilerin ‘Dur’ ihtarına uymayan şahıslar kaçmaya devam etti. Kovalamaca sonucu yakalanan Rifakit A., Sercan D., Mücahit G., ve Hamdullah G.’nin üst aramalarında üzerlerinde 9 adet cep telefonu, silah, bıçak ve 825 TL para çıktı.

Bekçiler GBT sorgulaması yaptığı esnasında binadan sesler geldi
Bekçiler yakalanan şahısların GBT sorgulamasını yaptığı esnada sokak üzerindeki bir binadan yardım çığlıkları duyuldu. Çığlıkları duyan bekçiler binaya girdiklerinde elleri ve ayakları koli bandı ile bağlanmış Afganistan ve Pakistan uyruklu 5 şahısla karşılaştı.


“Polis bizi dövdü, telefon ve paralarımızı zorla aldı”


Elleri ve ayakları bağlanan yabancı uyruklu şahıslar bağırarak, “Polis bizi dövdü, cep telefonlarımızı ve paralarımızı zorla aldı” dedi. Şahısların elleri ve ayaklarını çözdükten sonra evden çıkaran bekçiler yakalanan diğer şahıslarla bir araya getirdi. Polis süsü vererek yabancı uyruklu şahısları gasp eden Rifakit A., Sercan D., Mücahit G., ve Hamdullah G., burada suçlarını itiraf ederken, şahıslar daha sonra ifadeleri alınmak üzere Fatih’te bulunan Kumkapı Polis Karakoluna götürüldü.

📆 11 Mart 2020 Çarşamba 13:48   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 25 15 7 3 58 27 +31 52 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 25 15 7 3 49 24 +25 52 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 25 14 7 4 44 20 +24 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 25 14 7 4 47 28 +19 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 25 13 4 8 40 32 +8 43
6 Alanyaspor 25 11 7 7 43 25 +18 40
7 Fenerbahçe 25 11 7 7 46 33 +13 40
8 Göztepe 24 9 7 8 29 28 +1 34
9 Gaziantep 25 8 8 9 36 40 -4 32
10 Denizlispor 25 7 7 11 25 34 -9 28
11 Gençlerbirliği 25 7 7 11 33 43 -10 28
12 Antalyaspor 25 6 9 10 28 43 -15 27
13 Yeni Malatyaspor 25 6 7 12 37 38 -1 25
14 Çaykur Rizespor 24 7 4 13 25 40 -15 25
15 Konyaspor 25 4 11 10 20 33 -13 23
16 Kasımpaşa 25 6 5 14 36 50 -14 23 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 25 4 8 13 21 44 -23 20
18 Kayserispor 25 4 7 14 26 61 -35 19

BAĞLANTILAR