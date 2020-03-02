BimcellTl Yükleme Ve Karşılaşılan Sorunlar

Bimcelltl yükle işlemini bim mağazalarından yapabileceğiniz gibi, bimcelltl yükleme işlemini bimcell internet sitesi üzerinden online bir şekilde bakiye yüklemesi yapmanız da mümkündür. Bimcelltl yükle işlemi internetten anlık olarak güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

Bimcell hattınıza bakiye yükleme yapabilmek için dilerseniz bimcell müşteri hizmetlerini arayarak ta yapabilmeniz mümkündür.

Bimcell TL Yükleme Miktarları

Bimcell de bakiye ya da tl yükleme miktarları ne kadar sorularına cevap verecek olursak, her bütçeye karşı uygun ve makul fiyatlar sunan bu gsm operatöründe yükleyebileceğiniz miktarlar; 20 Türk Lirasından başlayarak sırası ile 25 Türk Lirası, 30 Türk Lirası, 35 Türk Lirası, 40 Türk Lirası, 45 Türk Lirası ve 50 Türk Lirası olarak belirtilmiştir.

Hattınıza ya da paketinize uygun olan miktarı yükleyebilirsiniz. Ayrıca Bimcell 25 Türk Lirası ve üzerinde ki yüklemelerde anında her yöne 500 dakika ve 1 Gb internet hediye etmektedir.

Bimcell İnternet Üzerinden TL Yükleyememe Sorunu

Çok fazla kullanıcının yaşadığı sıkıntılardan biri de internet üzerinden bimcell tl yükleme yapamamalarıdır. Genel olarak hata ile karşılaşan pek çok kişi bakiye yüklemesi yapamadığını belirtmiştir. İnternet üzerinden yapmaya çalıştıkları yükleme işlemlerinde, yüklemenin başarılı olamaması, genelde internet bağlantısının yavaş olması ile bağlantının kopması gibi nedenlerden dolayı ödeme işlemi olur.

İnternet bağlantısında bir sıkıntı yok ise, kredi kartının ya da banka kartının internet alış verişine kapalı olması ya da kartın içinde yeterli bakiye olmamasından dolayı bimcelltl yükleme işleminin başarısız olur.