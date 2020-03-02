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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » 17 yaşındaki genç kız 2. kattan düştü
17 yaşındaki genç kız 2. kattan düştü


2. kattan düşen 17 yaşındaki genç kız ağır yaralandı. Hastanede yaşam mücadelesi veren genç kızın düşme anının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Bahçelievler’de dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan Canan Y. (17), bilinmeyen bir nedenle pencereden aşağıya düştü. Apartmanın alt katındaki dükkanın önünde bulunan vatandaşların yanına düşen genç kız ağır yaralandı. Mahalle sakinleri hemen genç kızın yardımına koştu. Olay yerine gelen sağlık ekibi, iç kanama geçirdiği tespit edilen genç kızı hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan Canan Y., hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

“Bir anda aşağıya düştü”

Olayın gördü tanıklarından Sinan Barut, “Dün sabah 11.00 sıralarında oldu. Bizim dernek merkezimizde yemek vardı. Dışarıdaydık, içeriye girmeye hazırlanıyorduk. Bir anda yukarıdan aşağıya düştü” dedi.

Genç kızın düşme anının görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde genç kızın 2. kattan sokakta bulunan iki kişinin ortasına düştüğü görülüyor. Olayı gören mahalleli hemen kızın yanına koşuyor.

📆 10 Mart 2020 Salı 16:04   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Trabzonspor 24 14 7 3 55 26 +29 49 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 25 14 7 4 44 20 +24 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 25 14 7 4 47 28 +19 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 25 13 4 8 40 32 +8 43
6 Alanyaspor 25 11 7 7 43 25 +18 40
7 Fenerbahçe 25 11 7 7 46 33 +13 40
8 Göztepe 24 9 7 8 29 28 +1 34
9 Gaziantep 25 8 8 9 36 40 -4 32
10 Denizlispor 25 7 7 11 25 34 -9 28
11 Gençlerbirliği 25 7 7 11 33 43 -10 28
12 Antalyaspor 25 6 9 10 28 43 -15 27
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14 Çaykur Rizespor 24 7 4 13 25 40 -15 25
15 Konyaspor 25 4 11 10 20 33 -13 23
16 Kasımpaşa 25 6 5 14 36 50 -14 23 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 25 4 8 13 21 44 -23 20
18 Kayserispor 25 4 7 14 26 61 -35 19

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