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Alacak verecek davasında kan aktı: 3 yaralı


Bir iş merkezinde dükkan sahibi ile alacaklı şahıslar arasında yaşanan kavgada silahlar konuştu. Olayda 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.


Olay, saat 12.00 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Uluyol Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen 3 kişi, iş merkezinde 7. katta bulunan Ziya S.’ye ait bir iş yerine geldi. Şahıslar ile iş yeri sahibi arasında sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Ziya S., iş yerinde bulunan pompalı tüfekle şahısların üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayı gerçekleştiren iş yeri sahibi Ziya S., gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Ziya S., daha sonra ifadesi alınmak üzere Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

📆 10 Mart 2020 Salı 15:31   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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