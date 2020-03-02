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Ahmet Şimşek Koleji
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Dereye düşen otomobilden sağ kurtulup kaçtılar


Virajı alamayan otomobil dereye düştü. Araç içerisinde bulunan 2 şahıs olay yerinden kaçtı.

İddiaya göre olay saat 04.30 sıralarında Beykoz’da Dereseki Mahallesisinde meydana geldi. Dereseki Caddesi üzerinde seyir eden henüz sürücüsü öğrenilemeyen 34 PS 9342 plakalı otomobil virajı alamayarak Dereseki Deresine uçtu. Dereye uçan otomobil içerisinde bulunan alkollü olduğu öne sürülen 2 kişi dereye uçan arabadan burnu dahi kanamadan çıkarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan çalışmalar sırasında aracın kendilerine ait olduğunu söyleyen iki kişi geldi. Olaydan yaklaşık yarım saat sonra olay yerine gelen şahıslar, kazanın ardından kanaldan çıkamadıklarını ve kanal boyu ilerledikten sonra çıkabildiklerini belirtti.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu dereye düşen otomobil vinç yardımıyla dereden kaldırıldı. Otomobilin dereden kaldırılmasıyla otomobilden düşen eşyaları ise şüpheli şahıs didik didik olay yerinde aradı. Polis, otomobili kullananın kim olduğunu belirlemeye çalışıyor.

📆 09 Mart 2020 Pazartesi 17:31   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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