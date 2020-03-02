“21. Yüzyılda Küresel Dinamikler” konulu etkinlikte tecrübe konuşacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Stratejik Düşünce Topluluğu tarafından “21. Yüzyılda Küresel Dinamikler” konulu büyük bir etkinlikle gerçekleştirecek.

Gelenekselleşmiş olan *“Stratejik Buluşmalar Haftası”* programının bu yıl ki konusu *“21. Yüzyılda Küresel Dinamikler”* olacak.

21. Yüzyılda küreselleşen hayatın farklı coğrafyalarda değişiminin, yaşanan politik olaylarla ilişkisinin, sosyal hayata etkisinin ve daha birçok alt başlığın analiz edileceği etkinlikte, alanlarında uzman birbirinden değerli ve tecrübeli konuşmacılar;

Mehmet Akif ERSOY

Prof. Dr. Mehmet ARIK

Prof. Dr. Demet LÜKÜSLÜ

Dr. Cüneyt DİRİCAN

Prof. Dr. Ragıp Kutay KARACA

Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN

11-12 Mart tarihlerinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Güney Kampüsü Aşık Paşa Konferans Salonu’nda izleyicileriyle buluşacak.

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