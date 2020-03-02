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“21. Yüzyılda Küresel Dinamikler” konulu etkinlikte tecrübe konuşacak


İstanbul Medeniyet Üniversitesi Stratejik Düşünce Topluluğu tarafından “21. Yüzyılda Küresel Dinamikler” konulu büyük bir etkinlikle gerçekleştirecek.

Gelenekselleşmiş olan *“Stratejik Buluşmalar Haftası”* programının bu yıl ki konusu *“21. Yüzyılda Küresel Dinamikler”* olacak.

21. Yüzyılda küreselleşen hayatın farklı coğrafyalarda değişiminin, yaşanan politik olaylarla ilişkisinin, sosyal hayata etkisinin ve daha birçok alt başlığın analiz edileceği etkinlikte, alanlarında uzman birbirinden değerli ve tecrübeli konuşmacılar;

Mehmet Akif ERSOY

Prof. Dr. Mehmet ARIK

Prof. Dr. Demet LÜKÜSLÜ

Dr. Cüneyt DİRİCAN

Prof. Dr. Ragıp Kutay KARACA

Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN

11-12 Mart tarihlerinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Güney Kampüsü Aşık Paşa Konferans Salonu’nda izleyicileriyle buluşacak.

Galeri
📆 09 Mart 2020 Pazartesi 17:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Başakşehir 25 15 7 3 49 24 +25 52 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor 24 14 7 3 55 26 +29 49 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 25 14 7 4 44 20 +24 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 25 14 7 4 47 28 +19 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 25 13 4 8 40 32 +8 43
6 Alanyaspor 25 11 7 7 43 25 +18 40
7 Fenerbahçe 25 11 7 7 46 33 +13 40
8 Göztepe 24 9 7 8 29 28 +1 34
9 Gaziantep 25 8 8 9 36 40 -4 32
10 Denizlispor 25 7 7 11 25 34 -9 28
11 Gençlerbirliği 24 7 6 11 32 42 -10 27
12 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
13 Yeni Malatyaspor 24 6 7 11 36 35 +1 25
14 Çaykur Rizespor 24 7 4 13 25 40 -15 25
15 Konyaspor 25 4 11 10 20 33 -13 23
16 Kasımpaşa 25 6 5 14 36 50 -14 23 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 25 4 8 13 21 44 -23 20
18 Kayserispor 25 4 7 14 26 61 -35 19

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