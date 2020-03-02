Şüphesiz İstanbul’un en ünlü ilçelerinden birisi Kadıköy’dür. Kadıköy’de plates

Anadolu Yakası’nın kıyı kesiminde yer alan Kadıköy, Kocaeli Yarımadası adı verilen bölgede bulunuyor. Marmara Denizi manzarası ile sevilen Kadıköy; Üsküdar, Ataşehir ve Maltepe ilçeleri ile komşuluk yapıyor. Meşhur ve Tarihi Haydarpaşa Garı’nı sınırları içinde bulunduran Kadıköy, yaşam kalitesi araştırmasında da en iyi 2. ilçe olmuştur. Kadıköy denildiğinde şüphesiz herkesin aklına iki şey gelir: Boğa ve Fenerbahçe. Önemli bir tarihe sahip olan ve Fenerbahçe’nin de alternatif bir simgesi olan Boğa heykeli ile Fenerbahçe zaten özdeşlemiş bir haldedir.

Fenerbahçe’nin ve takımın stadyumunun Kadıköy’de olması, bu bölgede sporun sevilmesine sebep olmuştur. Futbol dışında bir sporla ilgilenmek isteyenler ise pilatese yönelmiştir. Futbol maçlarının yanında Kadıköy pilates salonları da son derece ilgi gören yerlerdir. Her iki sporu da sevenler olabileceği gibi futbol sevmeyen ya da futbol ile uğraşmaya elverişli olmayan Kadıköylüler, sağlıklı yaşama pilates sayesinde kavuşuyor. Sağlık için inanılmaz faydaları bulunan pilates, vücudu çok fazla zorlamadığı için güvenli bir spor yöntemi olarak kabul ediliyor. Vücudun nefes organizasyonunu düzene sokan pilates, kasları rahatlatarak çalıştırıyor. Pilateste büyük ağırlıklar kaldırmaya gerek kalmıyor. Kadıköy pilates salonlarında reformer ve cadillac makineleri de dahil bir çokpilates aleti ilepilates yapılabiliyor. Pilatesinaletli veya aletsiz yapılabilmesi, en çok pilates yapmak isteyen hamile kadınlar için iyi oluyor. Kadıköy pilates salonlarında hamile pilatesi programları ile de spor yapılabiliyor.

Kadıköy pilates salonlarında aletli pilates tercih edenler de olabiliyor. Aletli pilatesin de ekstra faydaları olduğu biliyor. Kendine özel bir alet ile yapılan ve reformer adı verilen aletli pilates yöntemi, vücudu rahatlatan ve kasları gevşeten bir egzersiz programıdır. Reformer aletli pilates, fiziksel rahatlamanın yanında ruhsal rahatlama da sunuyor.

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