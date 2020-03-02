Seyir halindeki araç biranda alev aldı

E-5 Karayolu Tuzla mevkiinde seyir halinde giden 34 BYZ 431 plakalı otomobilde yangın çıktı. Aracı alevler sararken , otomobildekiler kendilerini dışarı attı . Büyük panik yaşanırken, olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri geldi. Yangın söndürülürken, karayolunda trafik oluştu.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|25
|15
|7
|3
|49
|24
|+25
|52
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor
|24
|14
|7
|3
|55
|26
|+29
|49
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|25
|14
|7
|4
|44
|20
|+24
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|25
|14
|7
|4
|47
|28
|+19
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|25
|13
|4
|8
|40
|32
|+8
|43
|6
|Alanyaspor
|25
|11
|7
|7
|43
|25
|+18
|40
|7
|Fenerbahçe
|25
|11
|7
|7
|46
|33
|+13
|40
|8
|Göztepe
|24
|9
|7
|8
|29
|28
|+1
|34
|9
|Gaziantep
|25
|8
|8
|9
|36
|40
|-4
|32
|10
|Denizlispor
|25
|7
|7
|11
|25
|34
|-9
|28
|11
|Gençlerbirliği
|24
|7
|6
|11
|32
|42
|-10
|27
|12
|Antalyaspor
|24
|6
|8
|10
|27
|42
|-15
|26
|13
|Yeni Malatyaspor
|24
|6
|7
|11
|36
|35
|+1
|25
|14
|Çaykur Rizespor
|24
|7
|4
|13
|25
|40
|-15
|25
|15
|Konyaspor
|25
|4
|11
|10
|20
|33
|-13
|23
|16
|Kasımpaşa
|25
|6
|5
|14
|36
|50
|-14
|23
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|25
|4
|8
|13
|21
|44
|-23
|20
|18
|Kayserispor
|25
|4
|7
|14
|26
|61
|-35
|19
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