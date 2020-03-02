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Kadıköy Gazetesi » Genel, Manşet, Toplum » 46 işlem artık e-Devlet kapısı’nda!
46 işlem artık e-Devlet kapısı’nda!


Vatandaşlar, artık tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı belgelerini e-Devlet Kapısı üzerinden alabilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un talimatı ile tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı belgelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden alabilmesi için başlatılan çalışma sona erdi. Vatandaşlar, bu belgeleri artık e-Devlet Kapısı’ndan temin edebiliyor.

Tapu senedi, tapu müdürlüklerine başvurularak alınabilmekteyken artık tapu müdürlüklerine başvuruda bulunmadan e-Devlet Kapısı üzerinden alınabiliyor. Taşınmaz üzerinde ipotek hakkı bulunması halinde verilen ipotek belgesi de artık e-Devlet Kapısı üzerinden alınabiliyor. Hisseli taşınmazlarda tapu kaydı talep eden hissedarın taşınmaz üzerindeki hisse oranını gösteren tapu kaydı belgesi ile taşınmazın tapu sicilindeki maliklerinin tamamını gösteren tapu kaydı belgesine de vatandaşlar, e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşabiliyor.
Yapılan son çalışmalar ile tapuya ilişkin yapılan 46 işlem de artık tapu müdürlüklerine gidilmeden, sıra beklemeden e-Devlet üzerinden başlatılabiliyor.

Tapu işlemlerini başlatmak ve belgelerini almak isteyen vatandaşların https://webtapu.tkgm.gov.tr/ adresine e-Devlet şifresi ile giriş yapması yeterli olacak.

📆 09 Mart 2020 Pazartesi 12:54   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 25 15 7 3 49 24 +25 52 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor 24 14 7 3 55 26 +29 49 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 25 14 7 4 44 20 +24 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 25 14 7 4 47 28 +19 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 25 13 4 8 40 32 +8 43
6 Alanyaspor 25 11 7 7 43 25 +18 40
7 Fenerbahçe 25 11 7 7 46 33 +13 40
8 Göztepe 24 9 7 8 29 28 +1 34
9 Gaziantep 25 8 8 9 36 40 -4 32
10 Denizlispor 25 7 7 11 25 34 -9 28
11 Gençlerbirliği 24 7 6 11 32 42 -10 27
12 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
13 Yeni Malatyaspor 24 6 7 11 36 35 +1 25
14 Çaykur Rizespor 24 7 4 13 25 40 -15 25
15 Konyaspor 25 4 11 10 20 33 -13 23
16 Kasımpaşa 25 6 5 14 36 50 -14 23 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 25 4 8 13 21 44 -23 20
18 Kayserispor 25 4 7 14 26 61 -35 19

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