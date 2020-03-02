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Fenerbahçe evinde bir puanı zor kurtardı


Fenerbahçe, Süper Lig’in 25. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Ozan Tufan Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Konuk Yukatel Denizlispor 43. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Fenerbahçe’de penaltı pozisyonunda topa elle dokunan Tolgay Arslan ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Penaltı için topun başına geçen Murawski, 45. dakikada Yukatel Denizlispor’un eşitlik golünü kaydetti. 1-1

Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Satman, İlker Takpak

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Mehmet Ekici (Dk. 80 Mevlüt Erdinç), Ferdi (Dk. 46 Tolga Ciğerci), Kruse (Dk. 31 Zajc), Vedat Muriç

Yukatel Denizlispor: Adam, Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Murawski, Aissati (Dk. 87 Sedat Şahintürk), Recep Niyaz, Barrow (Dk. 82 Ogenyi Onazi), Rodallega, Oscar (Dk. 72  Özgür Çek).

Kırmızı kart: Dk. 43 Tolgay Arslan (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 54 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 76 Ozan Tufan, Dk. 77 Serdar Aziz, Dk. 86

📆 07 Mart 2020 Cumartesi 22:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
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  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 25 15 7 3 49 24 +25 52 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor 24 14 7 3 55 26 +29 49 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 24 14 6 4 42 18 +24 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 24 14 6 4 45 26 +19 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 25 13 4 8 40 32 +8 43
6 Fenerbahçe 25 11 7 7 46 33 +13 40
7 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 +18 39
8 Göztepe 24 9 7 8 29 28 +1 34
9 Gaziantep 25 8 8 9 36 40 -4 32
10 Denizlispor 25 7 7 11 25 34 -9 28
11 Gençlerbirliği 24 7 6 11 32 42 -10 27
12 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
13 Yeni Malatyaspor 24 6 7 11 36 35 +1 25
14 Çaykur Rizespor 23 7 3 13 24 39 -15 24
15 Konyaspor 25 4 11 10 20 33 -13 23
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 25 4 8 13 21 44 -23 20
18 Kayserispor 24 4 7 13 25 56 -31 19

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