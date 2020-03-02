Fenerbahçe evinde bir puanı zor kurtardı

Karşılaşmanın 22. dakikasında Ozan Tufan Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Konuk Yukatel Denizlispor 43. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Fenerbahçe’de penaltı pozisyonunda topa elle dokunan Tolgay Arslan ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Penaltı için topun başına geçen Murawski, 45. dakikada Yukatel Denizlispor’un eşitlik golünü kaydetti. 1-1
Stat: Ülker
Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Satman, İlker Takpak
Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Mehmet Ekici (Dk. 80 Mevlüt Erdinç), Ferdi (Dk. 46 Tolga Ciğerci), Kruse (Dk. 31 Zajc), Vedat Muriç
Yukatel Denizlispor: Adam, Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Murawski, Aissati (Dk. 87 Sedat Şahintürk), Recep Niyaz, Barrow (Dk. 82 Ogenyi Onazi), Rodallega, Oscar (Dk. 72 Özgür Çek).
Kırmızı kart: Dk. 43 Tolgay Arslan (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 54 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 76 Ozan Tufan, Dk. 77 Serdar Aziz, Dk. 86
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|25
|15
|7
|3
|49
|24
|+25
|52
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor
|24
|14
|7
|3
|55
|26
|+29
|49
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|24
|14
|6
|4
|42
|18
|+24
|48
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|24
|14
|6
|4
|45
|26
|+19
|48
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|25
|13
|4
|8
|40
|32
|+8
|43
|6
|Fenerbahçe
|25
|11
|7
|7
|46
|33
|+13
|40
|7
|Alanyaspor
|24
|11
|6
|7
|42
|24
|+18
|39
|8
|Göztepe
|24
|9
|7
|8
|29
|28
|+1
|34
|9
|Gaziantep
|25
|8
|8
|9
|36
|40
|-4
|32
|10
|Denizlispor
|25
|7
|7
|11
|25
|34
|-9
|28
|11
|Gençlerbirliği
|24
|7
|6
|11
|32
|42
|-10
|27
|12
|Antalyaspor
|24
|6
|8
|10
|27
|42
|-15
|26
|13
|Yeni Malatyaspor
|24
|6
|7
|11
|36
|35
|+1
|25
|14
|Çaykur Rizespor
|23
|7
|3
|13
|24
|39
|-15
|24
|15
|Konyaspor
|25
|4
|11
|10
|20
|33
|-13
|23
|16
|Kasımpaşa
|24
|5
|5
|14
|31
|49
|-18
|20
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|25
|4
|8
|13
|21
|44
|-23
|20
|18
|Kayserispor
|24
|4
|7
|13
|25
|56
|-31
|19
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