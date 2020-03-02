Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe’nin

Salon: Atatürk
Hakemler: Sami Özel, Turgut Işık, Tolga Edis
Fenerbahçe: Elizabeth 6, İdil, Olcay 2, Sevgi 2, Merve, Tuğçe 11, Chelsea 12, Alina 22, Cecilia 15, Esra 2, İrene 5
Başantrenör: Victor Lapena
İzmit Belediyespor: Özge, Defne, Ezgi, CourtneyX 28, Emel, Gizem 8, Monika, Sasa 4, Gamze 2, Kristine 19, Melek
Başantrenör: Fırat Okul
1. Periyot: 13-17 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 33-30 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot:56-44 (Fenerbahçe lehine)
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|25
|15
|7
|3
|49
|24
|+25
|52
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor
|24
|14
|7
|3
|55
|26
|+29
|49
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|24
|14
|6
|4
|42
|18
|+24
|48
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|24
|14
|6
|4
|45
|26
|+19
|48
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|25
|13
|4
|8
|40
|32
|+8
|43
|6
|Fenerbahçe
|25
|11
|7
|7
|46
|33
|+13
|40
|7
|Alanyaspor
|24
|11
|6
|7
|42
|24
|+18
|39
|8
|Göztepe
|24
|9
|7
|8
|29
|28
|+1
|34
|9
|Gaziantep
|25
|8
|8
|9
|36
|40
|-4
|32
|10
|Denizlispor
|25
|7
|7
|11
|25
|34
|-9
|28
|11
|Gençlerbirliği
|24
|7
|6
|11
|32
|42
|-10
|27
|12
|Antalyaspor
|24
|6
|8
|10
|27
|42
|-15
|26
|13
|Yeni Malatyaspor
|24
|6
|7
|11
|36
|35
|+1
|25
|14
|Çaykur Rizespor
|23
|7
|3
|13
|24
|39
|-15
|24
|15
|Konyaspor
|25
|4
|11
|10
|20
|33
|-13
|23
|16
|Kasımpaşa
|24
|5
|5
|14
|31
|49
|-18
|20
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|25
|4
|8
|13
|21
|44
|-23
|20
|18
|Kayserispor
|24
|4
|7
|13
|25
|56
|-31
|19
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