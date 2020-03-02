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Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe’nin


Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Finali’nde Fenerbahçe, İzmit Belediyespor’u 77-61 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Salon: Atatürk

Hakemler: Sami Özel, Turgut Işık, Tolga Edis

Fenerbahçe: Elizabeth 6, İdil, Olcay 2, Sevgi 2, Merve, Tuğçe 11, Chelsea 12, Alina 22, Cecilia 15, Esra 2, İrene 5

Başantrenör: Victor Lapena

İzmit Belediyespor: Özge, Defne, Ezgi, CourtneyX 28, Emel, Gizem 8, Monika, Sasa 4, Gamze 2, Kristine 19, Melek

Başantrenör: Fırat Okul

1. Periyot: 13-17 (İzmit Belediyespor lehine)

Devre: 33-30 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot:56-44 (Fenerbahçe lehine)

📆 07 Mart 2020 Cumartesi 20:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Trabzonspor 24 14 7 3 55 26 +29 49 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 24 14 6 4 42 18 +24 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 24 14 6 4 45 26 +19 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 25 13 4 8 40 32 +8 43
6 Fenerbahçe 25 11 7 7 46 33 +13 40
7 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 +18 39
8 Göztepe 24 9 7 8 29 28 +1 34
9 Gaziantep 25 8 8 9 36 40 -4 32
10 Denizlispor 25 7 7 11 25 34 -9 28
11 Gençlerbirliği 24 7 6 11 32 42 -10 27
12 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
13 Yeni Malatyaspor 24 6 7 11 36 35 +1 25
14 Çaykur Rizespor 23 7 3 13 24 39 -15 24
15 Konyaspor 25 4 11 10 20 33 -13 23
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 25 4 8 13 21 44 -23 20
18 Kayserispor 24 4 7 13 25 56 -31 19

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