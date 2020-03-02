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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » 3 kişiyi vuran şahıs kayıplara karıştı
3 kişiyi vuran şahıs kayıplara karıştı


Bir adam önce oturduğu sokakta bulunan bir esnafı, ardından karısını ve kızını vurdu. Cani adam 3 kişiyi yaraladıktan sonra kaçtı.

Olay, Kağıthane Şehit Hasan Kaya Sokağı’nda saat 13.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.Ç. isimli bir şahıs önce oturduğu sokakta döşemecilik yapan B.Y. isimli bir şahsı bilinmeyen bir sebeple vurdu. Ş.Ç. daha sonra eve çıkarak karısı Y.Ç. ve kızı Ş.Ç.’yi de vurarak kayıplara karıştı. Olay sonucu talihsiz B.Y. sırtından, anne Y.Ç. karnından ve sırtından, kızı Ş.Ç. ise kafasından vuruldu. Yaşananları duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından durumları ağır olan 3 yaralı Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ş.Ç.’nin silahından çıkan kovanlar görüntülere yansırken, yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi. Polis kaçan Ş.Ç.’yi yakalama çalışması başlattı.

En çok üzüldüğü şeyin bir gencin vurulması olduğunu söyleyen Atila Karamustafa, “Ben aşağıdaydım. Bir anda 5-6 el silah sesi duydum. Dışarı çıktığımızda döşemeci arkadaşımızı yerde gördüm. Esnaf arkadaşlar hemen döşemeci arkadaşımızı arabaya atıp götürdüler. ‘kardeşim vuruldu’ diyen bir çocuk vardı. O esnada hemen ambulans geldi. Onu aldı götürdü. En çok üzüldüğüm şey genç bir çocuğun vurulmuş olması. Kimin vurduğunu görmedim. Ben biraz geç çıktım. Elimde bulaşığım vardı. Çıktığımda iş işten geçmişti. Rabbim vurulanlara şifa versin“ diye konuştu.

📆 06 Mart 2020 Cuma 17:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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